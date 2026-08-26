Naschenweng: So sieht sie nicht mehr aus!

Die Schlagerqueen zeigt in mehreren Instagram-Storys die nackte Wahrheit und erzählt das Drama hinter ihrer Typveränderung.

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In einer Reihe von Instagram-Storys gewährt Melissa Naschenweng ihren Unterstützern einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres Stylings. Die Schlagerqueen erklärt, dass sie sich vor eineinhalb Jahren von ihrem platinblonden Look verabschiedet hat. Das jahrelange Blondieren hatte ihre natürliche Haarstruktur stark in Mitleidenschaft gezogen, weshalb eine grundlegende Veränderung notwendig wurde.

Die Künstlerin beschreibt den Zustand ihrer Haare nach den intensiven chemischen Behandlungen sehr deutlich. Sie teilt ihren Fans mit, dass ihre Haare nach jahrelangem Blondieren ziemlich strapaziert waren und sich seitdem Schritt für Schritt erholen dürfen. Um auf den großen Showbühnen dennoch das gewohnte Volumen zu präsentieren, greift sie im Berufsalltag auf künstliche Haarteile zurück. Sie stellt klar, dass ihr für ihre Löwenmähne Extensions helfen, möchte den Fans heute aber zeigen, wie sie ohne Extensions aussieht.

Ironischer Kommentar zu Fan-Reaktionen

Die Typveränderung weg vom extremen Blond hin zu einem natürlicheren Farbton stieß beim Publikum nicht nur auf Zustimmung. Einige Beobachter äußerten in den sozialen Medien die Ansicht, dass die Sängerin in der Vergangenheit ein natürlicheres Erscheinungsbild gehabt habe. Über diese Kommentare kann die Künstlerin heute jedoch nur schmunzeln, da die Realität eine völlig andere war.

Sie erklärt amüsiert, dass sie manchmal echt darüber lachen muss, wenn Leute schreiben: "Früher warst du natürlicher." Die Sängerin klärt auf, dass ihre Haare damals in Wahrheit komplett blondiert waren. Durch den Verzicht auf das extreme Bleichen der Haare ist sie heute ihrer Naturhaarfarbe jedenfalls näher als je zuvor, was sich auch positiv auf die Gesundheit ihrer Kopfhaut auswirkt, denn ihre Haare danken es ihr spürbar.

Melissa Naschenweng hat sich von ihrer Barbie-Mähne verabschiedet © Instagram

Selbstironie

Zum direkten Vergleich für ihre Follower veröffentlichte die Musikerin auch ein älteres Foto, das sie mit einer sehr langen und hellen Haarpracht zeigt. Sie kommentiert diese Aufnahme mit einer gehörigen Portion Selbstironie und verweist auf ihr damaliges Schönheitsideal.

Zu dem alten Foto schreibt sie: "Zum Vergleich, wie natürlich es war.😜 Aber zu dieser Zeit wollte ich auf Biegen und Brechen so blond sein. Vielleicht kommt die Zeit ja wieder einmal."

Melissa Naschenweng hat sich von ihrer Barbie-Mähne verabschiedet © Instagram

Ein neues Selfie sorgt für Rätselraten

In einer weiteren Sequenz ihrer Instagram-Story präsentiert sich die Sängerin in einem sportlichen, schwarzen Crop-Top und Bluejeans mit einer eleganten, glatten Frisur. Auch hier bindet sie ihre Community aktiv in ihre Gedanken ein und stellt eine humorvolle Frage an ihre Fans.

Unter das aktuelle Spiegel-Selfie schreibt sie den Satz: "Jetzt könnt‘s raten wielang‘ ich diese Frisur haben werde."

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Mit diesen ehrlichen Einblicken beweist die Künstlerin einmal mehr, dass sie kein Problem damit hat, sich abseits der perfekt ausgeleuchteten Bühnenshows ganz natürlich und nahbar zu präsentieren. Die Fans schätzen diese Offenheit sehr, da sie zeigt, dass auch bei erfolgreichen Bühnenstars nicht immer alles von Natur aus perfekt ist und die Pflege der eigenen Gesundheit Geduld erfordert.