Georg Danzer: Heute steigt das 1. Tribute-Konzert zum 80er

Zum nahenden 80. Geburtstag am 7. Oktober wird Georg Danzer jetzt wieder gebührend gefeiert. Im Theater im Park steigt heute Mittwoch das erste von gleich 7 "Danzermania" Tribute-Konzerte in Wien. Dazu gibt’s ein Album und eine Anti-Trump-Kappe.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Große Dinge, Schau Schatzi, Hupf in Gatsch, Ruaf mi ned au, Jö schau, Lass mi amoi no d’Sunn aufgeh segn und natürlich Da oide Wessely. Ewige Austropop-Hymnen des unvergessenen Georg Danzer († 2007), die am Mittwoch (26. August) wieder live in Wien erklingen. Im Theater im Park zünden die ehemaligen Bandmusiker rund um Ulli Bäer, Andy Baum, Thomas Mora oder Christian Becker zum 80er von Danzer die legendäre Tribute-Show "Danzermania". Der man unterstützt von stimm- und schmähgewaltigen Künstlerinnen wie Tini Kainrath oder Eva Maria Marold in Folge noch sechs weitere Wien-Gastspiele draufsetzt. Neber der Zugabe im Park (27. August) auch bei gleich fünf Konzerten im Orpheum (23. bis 27. Oktober).

Matthias Kempf, Christian Becker, Tini Kainrath, Ulli Bäer, Andy Baum und Danzer-Nachlassverwalter Blacky Schwarz (v.l.) zünden die Tribute-Show "Danzermania" © APA/Wolfgang Hauptmann

Sind beim Doppelpack im Theater im Park auch Marianne Mendt (Bleib da) und Adi Hirschal als Stargäste dabei, so verbeugen sich Thomas Stipsits, Viktor Gernot, Roman Gregory, Norbert Schneider, Thomas Stipsits oder Hans Theessink mit der Doppel-LP "Georg Danzer 80 - DanzerMania live, das Beste aus 10 Jahren" vor der Austropop-Legende.

Konzert mit Anti-Trump-Kappe: "Hupf in Gatsch again"

Witziges Merchandise: "Hupf in Gatsch again" statt "Make America Great Again" © Apple Photos Clean Up

Die streng limitierte Vinyl-Ausgabe gibt es jetzt im Park am Merchandising-Stand. Dazu auch ein T-Shirt mit der Setlist, einen "Von Scheibs bis Nebraska"- Sheriffstern und eine rote Anti-Donald-Trump-Kappe: "Hupf in Gatsch again" heißt es da statt "Make America Great Again"