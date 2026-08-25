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"Letztes Konzert"

Nach Ambros-Wirbel: Veranstalter rudert zurück

Thomas Zeidler-Künz
von
Ein älterer Mann singt auf einer Bühne ins Mikrofon, im Hintergrund eine Frau und blaue Beleuchtung.
© Thomas Zeidler
"Wir bedauern die entstandene Verwirrung". Nach dem das Konzert von Wolfgang Ambros am Freitag in Engelhartszell etwas gar aggressiv beworben wurde - "Die Legende live zum letzten Mal in Oberösterreich!" - rudert Veranstalter Sbäm nun zurück. Ambros selbst stellt nun sogar weitere Konzerte in Aussicht.
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"Die Legende live zum letzten Mal in Oberösterreich!" oder "Letztes Full Band Konzert in OÖ" Mit einer Serie an aggressiven Facebook-Werbesujets für das Konzert von Wolfgang Ambros am Freitag (28. August) in Engelhartszell sorgte Veranstalter "Sbäm" für Verwirrung. Auch bei Ambros selbst. „Davon weiß - zumindest ich - nichts!"

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Die Ambros-Plakate im Vergleich:

Werbeplakat für ein Wolfgang Ambros Konzert am 28.08.2026 in Engelhartszell.
"zum letzten Mal live in Oberösterreich" Original Plakat sorgte für Wirbel. © Facebook
Schwarz-weiß Plakat mit Wolfgang Ambros, Gitarre haltend und Konzertinfos für 2026.
Veranstalter Sbäm runert nun kleinlaut zurück: "Letztes OÖ-Konzert in 2026." © Facebook

Jetzt - nach einer großen oe24-Story -  wurde die Falschmeldung endlich korrigiert. "Gemeint ist das letzte Full-Band-Konzert in OÖ 2026. Weitere OÖ-Termine finden im Rahmen seines „Pur!"-Programms statt. Wir bedauern die entstandene Verwirrung und freuen uns auf einen ganz besonderen Abend in Engelhartszell,“ gibt sich Sbäm nun auf Facebook kleinlaut. Wohl auch nach einer Rüge von Ambros.

Ambros: "Keine Panik. Wir kommen wieder!"

Ambros selbst meldet sich nun auch in seinem Facebook Chat  zum Konzert-Aufreger zu Wort. "Liebe Leute, ihr werdet's mitbekommen haben. Der eine oder die andere haben die Hinweise fürs Konzert in Engelhartszell so interpretiert, als wär's das letzte Konzert in OÖ überhaupt. So ist es natürlich nicht," schreibt er. Und weiter: "Es ist nur für heuer das letzte Band-Konzert in OÖ. Aber um allen Missverständnissen vorzubeugen hat der Veranstalter neue Motive herausgebracht. Also - keine Panik - Wir kommen schon wieder nach Oberösterreich. Nur halt heuer nicht mehr."

Die Fans sind dadurch beruhigt. Auch weil Ambros neben dem besagten Open-Air Auftritt im Wassererlebnis Mini-Donau und den bereits fixierten Unplugged-Konzerten unter dem Motto "Pur VII"- in Gmunden (23. November) und Ried im Innkreis (24. November) für 2027 bereits weitere Konzerte in Aussicht stellt.

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