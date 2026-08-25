Gabalier: Backstage-Party mit offener Hose

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Der steirische Musiker zeigte sich sichtlich gerührt von der Anerkennung, die ihm in Tirol entgegengebracht wurde. Doch für Stimmung sorgte vor allem sein ungewöhnliches Aufwärmritual hinter den Kulissen, das er auf Instagram teilte.

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Das Musikfestival in Kitzbühel gehört zu den absoluten Höhepunkten im Konzertkalender von Andreas Gabalier (41). In diesem Jahr war der Auftritt in der Gamsstadt jedoch mit einem besonderen Gänsehaut-Moment verbunden. Dem Volks-Rock'n'Roller wurde die Goldene Gams verliehen, eine Auszeichnung, die ihn zutiefst bewegte und für die er sich mehrmals bedankte.

Nach dem emotionalen Festakt ging es für den Künstler an die Vorbereitung auf die große Show vor Tausenden begeisterten Fans. Auf Instagram teilte er kurze Zeit später einen Clip und schrieb voller Vorfreude: „Bevor’s in Kitzbühel auf die Bühne ging … erst einmal warm machen. Was für ein Abend!"

Die Einblicke in die Rituale hinter der Bühne zeigten den Star-Musiker von seiner sportlichen Seite. In seiner Garderobe absolvierte er ein intensives Trainingsprogramm, das aus ausgiebigem Stretching und schweißtreibendem Gewichteheben bestand. Besonders ins Auge stach dabei seine Kleidung, denn der Sänger trainierte standesgemäß in seiner traditionellen Lederhose.

Für besonderes Aufsehen und zahlreiche Schmunzler im Netz sorgte jedoch ein ganz bestimmtes Detail im Video des Musikers. Während er schwungvolle Hüftbewegungen vorführte, stand der Hosenstall seiner Krachledernen sperrangelweit offen. Diese lockere und unkonventionelle Art der Vorbereitung amüsierte die treue Anhängerschaft köstlich und verbreitete sich in Windeseile auf den sozialen Plattformen.

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Fans reagieren mit Humor

Die Reaktion der Netz-Gemeinde ließ nach der Veröffentlichung des humorvollen Clips nicht lange auf sich warten. Innerhalb kürzester Zeit regnete es weit über 5.000 Likes für das Video.

Ein treuer Fan kommentierte begeistert: "Sollte irgendwann mal Schluss mit der Bühnenkarriere sein...als Motivations - und Fitnesstrainer bist du fix gebucht." Ein anderer Anhänger machte sich amüsiert über das ungewöhnliche Trainings-Outfit lustig und schrieb: "Natürlich geht man mit Lederhose ins Studio"

Andreas Gabalier unter Tränen © Instagram

Gelungener Abend in der Gamsstadt

Die Mischung aus sportlicher Disziplin, Humor und der großen Ehre durch die Verleihung der Goldenen Gams machte den Abend in Kitzbühel zu einem vollen Erfolg.

Für den Volks-Rock'n'Roller war es ein Auftritt, der ihm und seinen treuen Anhängern im Netz noch lange in Erinnerung bleiben wird. Mit gestähltem Körper und offenem Hosenstall hat er bewiesen, dass er den Spaß an der Arbeit auch nach vielen Jahren auf den größten Bühnen des Landes keineswegs verloren hat.