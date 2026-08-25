Anna Netrebko: Ihre USA-Auszeit ist zu Ende

Ganze zwei Monate lang war die Opern-Diva in Amerika unterwegs und ließ ihre Fans daran teilhaben. Jetzt kehrt sie wieder zurück nach Eruopa.

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Es war eine bitter benötigte Auszeit, die sich Super-Diva Anna Netrebko in den USA gönnte. Nach einem Liederabend Ende Juni auf der prestigeträchtigen Bühne des Teatro Real in Madrid ging bei der Diva gesundheitlich plötzlich gar nichts mehr. Netrebko erlitt einen schweren körperlichen Erschöpfungsanfall, zudem machte die Stimme komplett schlapp. Nach einer eingehenden medizinischen Untersuchung zog der behandelnde Arzt sofort die Reißleine und verordnete der Opernkönigin ein strenges, mehrwöchiges Berufsverbot: Absolute körperliche und stimmliche Ruhe standen für Netrebko auf dem Rezept.

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Trip zu den Naturwundern der USA

Zur Regeneration verschlug es die Operndiva über den Atlantik in die USA, wo sie sich Stück für Stück ihre Lebensgeister zurückholte. Langeweile kam dabei keineswegs auf: Über Instagram ließ sie ihre Community an aufregenden Abenteuern teilhaben. Ob actionreiches Rafting mit Helm und Schwimmweste auf dem Rio Grande, ausgiebige Wandertouren durch den Grand Canyon oder stilvolle Posen als "Wüstenprinzessin" vor der atemberaubenden Kulisse des Monument Valley – Netrebko kostete die Auszeit in vollen Zügen aus.

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Comeback in Italien

Anna Netrebko © gepa

Jetzt verkündete Anna Netrebko das Ende ihrer Auszeit. Sie meldete sich in einer Instagram-Story vom Flughafen in Santa Fe, von wo aus es für sie zurück nach Europa ging. Am Sonntag steht die Sopranistin bereits wieder auf der Bühne. "Ich freue mich schon sehr darauf, in der Arena die Verona die 'Aida' zu singen", so Netrebko. Ein Comeback, auf das ihre Fans lange warten mussten.