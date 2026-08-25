Gewinn: oe24 bringt Sie zu Johnny Depp

Das Gewinnspiel endet am 3. September um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!

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Gerade erst feierten 140.000 Fans mit Zara Larsson, Lorde oder Twenty One Pilots am Frequency Festival ab. Jetzt steigt der nächste Konzert-Hit in St. Pölten. Am 5. September rockt Hollywood-Superstar Johnny Depp („Fluch der Karibik“) am Open Air Gelände des VAZ und hat dabei auch gleich Alice Cooper, Aerosmith-Star Joe Perry und Gitarren-Legende Tommy Henriksen mit dabei. Also die Supergroup Hollywood Vampires, die sich mit ewigen Hymnen wie "Heroes", "Highway To Hell" oder "Hi Ho Silver Lining" vor Legenden wie David Bowie, AC/DC-Stimme Bon Scott oder Jeff Beck verbeugen. "Wir sind die teuerste Barband der Welt und feiern unsere totgesoffenen Freunde!"

Die Hollywood Vampires: Joe Perry, Alice Cooper, Johnny Depp & Tommy Henriksen. © Facebook

Stimmen Cooper und Perry dabei mit dem neuen Live-Album "At Montreux Jazz Festival" im Rücken auch eigene Klassiker a’la "School’s Out" oder "Walk This Way" an, so erhebt Johnny Depp zwischen eindringlichem Gitarrenspiel u.a. bei "Heroes" und dem Killing Joke-Cover "The Death and Resurrection" die Stimme. "Er ist kein großartiger Musiker, aber ein Allround-Künstler. Vielleicht sogar ein Genie," streut ihm Zeremonienmeister Henriksen dafür im oe24-Interview die Blumen. Auch für seinen unkomplizierten Tour-Zugang. "Bei uns gibt es keine Privatjets, sondern Busreisen. Johnny liebt es, im Tourbus zu sein. Auch weil es sich wie ein fahrender Jahrmarkt anfühlt!"

Johnny Depp und Alice Cooper feiern mit Hollywood Vampires "totgesoffene Freunde" © Getty Images

Jetzt Tickets für Johnny Depp und die Hollywood Vampires gewinnen!

Am 5. September stoppt dieser Jahrmarkt mit der teuersten Barband der Welt dann auch in St. Pölten. Mit oe24 sind Sie live dabei. Auf oe24.at gibt es jetzt 3x2 Tickets für die Hollywood Vampires zu gewinnen. Gleich reinklicken und am 5. September mit Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry und Tommy Henriksen beim Open Air in St. Pölten abrocken.