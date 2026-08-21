Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zum Kino-Konzert von Katy Perry

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Erst fünf Mal spielte Pop-Königin Katy Perry in Österreich auf. 2015 auch vor den Augen von Arnold Schwarzenegger in der der Wiener Stadthalle und zuletzt 2019, denn die Hit-Show "In The Lifetimes", mit der sie 2025 über eine Million Fans bei 91 Konzerten in 23 Ländern begeistert, ging ja ohne Österreich-Stopp über die Bühne: Jetzt gibt’s Ersatz. Ab 2. September kommt der spektakuläre Konzertfilm "Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live From Paris" in unsere Kinos.

Völlig abgehoben. Katy Perry zeigt bei ihrer Hit-Show auch spektakuläre Akrobatik. © Redferns

So spektakulär ist der Katy Perry Film

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Gleich 60 Kameras filmten dabei letzten November unter der Regie von Paul Dougale die heiße Show in der riesigen Konzerthalle Accor Arena mit. Auch Hits wie "Roar", "Firework", "Teenage Dream", "California Gurls", "Dark Horse", "The One That Got Away" und die Essenz der letzten CD "143" Perry liefert dazu auch unzählige Kostüm-Wechsel und atemberaubende Akrobatik-Einlagen. "The Lifetimes Tour" gilt als eine der spektakulärsten Live-Produktionen der Popmusik.

Mega-Show: Die 'The Lifetimes Tour' von Katy Perry begeisterte über eine Million Fans. © Europa Press via Getty Images

"Sie sagten, ich würde es nicht schaffen. Ich habe es geschafft. Und ich habe es gefilmt," erklärt Perry ihren bombastischen Konzertmitschnitt, der beim renommierten Tribecca Filmfestival seine Weltpremiere feierte und am 2. September auch unsere Kinos rockt.

Jetzt Kino-Tickets für Katy Perry gewinnen

Mit oe24 sind sie beim Kino-Konzert-Hit von Katy Perry live dabei. Auf oe24.at gibt es jetzt 3x2 Kinotickets für "Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live From Paris" zu gewinnen. Gleich reinklicken und ab 2. September zu Welthits wie "Roar", "Firework" oder „The One That Got Away” im Kino abrocken.