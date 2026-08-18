"Noga": Austro-Filmemacher liefern die Doku des Jahres

Die israelische Pop-Königin Noga Erez war am Weg zum Weltstar. Duett mit Robbie und Eintrag in die Forbes-Liste inklusive. Doch dann kam der Gaza Krieg und änderte alles. Jetzt blicken die Wiener Filmemacher Jono und Benji Bergmann mit der Doku "Noga" hinter die Kulissen und dürfen sich damit wieder Oscar-Hoffnungen machen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Sie ist die Königin!" Nicht nur Robbie Williams, der mit ihr u.a. das Duett "Danny" aufgenommen hat, schwärmt von der israelischen Künstlerin Noga Erez. Auch Missy Elliott, Kylie Minogue und Billie Eilish sind Fans. Die Wiener Filmemacher Jono und Benji Bergmann, die es mit ihrer animierten Netflix-Dokumentation "Camp Confidential: America's Secret Nazis" 2022 auf die Oscar-Shortlist schafften, ja sowieso: Mit "Noga", das im Juni beim arrivierten, von Robert De Niro gegründeten Tribeca Filmfestival in New York seine Weltpremiere feierte, bringen sie jetzt eine der spannendsten Dokus des Jahres in unsere Kinos.

Austro-Filmemacher Bergmann auf Oscar-Kurs

Die Wiener Filmemacher Benji und Jono Bergmann liefern mit "Noga" die Doku des Jahres. © Getty Images

Noga Erez galt ja als vielversprechendste Künstlerin der israelischen Szene. Internationale Festival-Auftritte, US-Plattenvertrag und ein Eintrag in die Forbes-Liste "Under 30" inklusive. Doch dann kam der Gaza-Krieg und viele ihrer Auftritte wurden gecancelt. Weil sie Israelin ist. Doch dort gilt sie wegen regierungskritischer Texte als Landesverräterin - Todesdrohungen inklusive. Und so wurde aus dem Künstlerporträt bald ein Zeitdokument.

Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Auch Robbie Williams ist von Noga Erez begeistert. Konzert- und CD-Duett inklusive! © Getty Images

"Was uns als Filmemacher begeistert hat, war die Wucht an Bildern und die Widersprüche," erklären die Bergmann-Brüder ihren 96-minütigen Film, für den sie den Popstar fünf Jahre lang begleiteten. Mit bemerkenswerter Ehrlichkeit und Offenheit spricht Noga Erez dabei über Krieg, Benjamin Netanjahu, BDS, die Geiselnahme und ihre Beziehung mit Band-Musiker Orio Rousso.

Noga Erez kommt am 20. August zur Film-Premiere ins Wiener Stadtkino. Am 22. August rockt sie dann sogar am Frequency Festival. © Redferns

"Ein wunderbarer Dokumentarfilm über Noga Erez. Sie ist absolut elektrisierend," zeigt sich auch die New York Times begeistert. Hollywood-Insider sehen "Noga" schon auf Oscar-Kurs. Am Mittwoch (20. August) steigt die Österreich-Premiere in Anwesenheit der Hauptdarsteller Noga Erez und Ori Rousso sowie des Regie-Duos Jono und Benji Bergmann im Wiener Stadtkino. Ab Donnerstag (21. 8.) läuft der mögliche Oscar-Hit in ausgewählten Programmkinos. Am Freitag (22. 8.) rockt Noga Erez dann sogar das Frequency Festival (15 Uhr, Green Stage).