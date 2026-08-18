Oscar-Chancen
"Noga": Austro-Filmemacher liefern die Doku des Jahres
"Sie ist die Königin!" Nicht nur Robbie Williams, der mit ihr u.a. das Duett "Danny" aufgenommen hat, schwärmt von der israelischen Künstlerin Noga Erez. Auch Missy Elliott, Kylie Minogue und Billie Eilish sind Fans. Die Wiener Filmemacher Jono und Benji Bergmann, die es mit ihrer animierten Netflix-Dokumentation "Camp Confidential: America's Secret Nazis" 2022 auf die Oscar-Shortlist schafften, ja sowieso: Mit "Noga", das im Juni beim arrivierten, von Robert De Niro gegründeten Tribeca Filmfestival in New York seine Weltpremiere feierte, bringen sie jetzt eine der spannendsten Dokus des Jahres in unsere Kinos.
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Noga Erez galt ja als vielversprechendste Künstlerin der israelischen Szene. Internationale Festival-Auftritte, US-Plattenvertrag und ein Eintrag in die Forbes-Liste "Under 30" inklusive. Doch dann kam der Gaza-Krieg und viele ihrer Auftritte wurden gecancelt. Weil sie Israelin ist. Doch dort gilt sie wegen regierungskritischer Texte als Landesverräterin - Todesdrohungen inklusive. Und so wurde aus dem Künstlerporträt bald ein Zeitdokument.
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"Was uns als Filmemacher begeistert hat, war die Wucht an Bildern und die Widersprüche," erklären die Bergmann-Brüder ihren 96-minütigen Film, für den sie den Popstar fünf Jahre lang begleiteten. Mit bemerkenswerter Ehrlichkeit und Offenheit spricht Noga Erez dabei über Krieg, Benjamin Netanjahu, BDS, die Geiselnahme und ihre Beziehung mit Band-Musiker Orio Rousso.
"Ein wunderbarer Dokumentarfilm über Noga Erez. Sie ist absolut elektrisierend," zeigt sich auch die New York Times begeistert. Hollywood-Insider sehen "Noga" schon auf Oscar-Kurs. Am Mittwoch (20. August) steigt die Österreich-Premiere in Anwesenheit der Hauptdarsteller Noga Erez und Ori Rousso sowie des Regie-Duos Jono und Benji Bergmann im Wiener Stadtkino. Ab Donnerstag (21. 8.) läuft der mögliche Oscar-Hit in ausgewählten Programmkinos. Am Freitag (22. 8.) rockt Noga Erez dann sogar das Frequency Festival (15 Uhr, Green Stage).
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