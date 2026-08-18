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Oscar-Chancen

"Noga": Austro-Filmemacher liefern die Doku des Jahres

Frau zeigt im Spiegelraum den Mittelfinger und blickt dabei auf ihre Hand.
© Filmladen
Die israelische Pop-Königin Noga Erez war am Weg zum Weltstar. Duett mit Robbie und Eintrag in die Forbes-Liste inklusive. Doch dann kam der Gaza Krieg und änderte alles. Jetzt blicken die Wiener Filmemacher Jono und Benji Bergmann mit der Doku "Noga" hinter die Kulissen und dürfen sich damit wieder Oscar-Hoffnungen machen.
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"Sie ist die Königin!" Nicht nur Robbie Williams, der mit ihr u.a. das Duett "Danny" aufgenommen hat, schwärmt von der israelischen Künstlerin Noga Erez. Auch Missy Elliott, Kylie Minogue und Billie Eilish sind Fans. Die Wiener Filmemacher Jono und Benji Bergmann, die es mit ihrer animierten Netflix-Dokumentation "Camp Confidential: America's Secret Nazis" 2022 auf die Oscar-Shortlist schafften, ja sowieso:  Mit "Noga", das im Juni beim arrivierten, von Robert De Niro gegründeten Tribeca Filmfestival in New York seine Weltpremiere feierte, bringen sie jetzt eine der spannendsten Dokus des Jahres in unsere Kinos.

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Zwei Männer stehen nebeneinander vor einem beigen Hintergrund und blicken in die Kamera.
Die Wiener Filmemacher Benji und Jono Bergmann liefern mit "Noga" die Doku des Jahres. © Getty Images

Noga Erez galt ja als vielversprechendste Künstlerin der israelischen Szene. Internationale Festival-Auftritte, US-Plattenvertrag und ein Eintrag in die Forbes-Liste "Under 30" inklusive. Doch dann kam der Gaza-Krieg und viele ihrer Auftritte wurden gecancelt. Weil sie Israelin ist. Doch dort gilt sie wegen regierungskritischer Texte als Landesverräterin - Todesdrohungen inklusive. Und so wurde aus dem Künstlerporträt bald ein Zeitdokument.

Zwei Musiker proben mit Mikrofonen auf einer Freilichtbühne im Park HaYarkon in Tel Aviv.
Auch Robbie Williams ist von Noga Erez begeistert. Konzert- und CD-Duett inklusive! © Getty Images

"Was uns als Filmemacher begeistert hat, war die Wucht an Bildern und die Widersprüche," erklären die Bergmann-Brüder ihren 96-minütigen Film, für den sie den Popstar fünf Jahre lang begleiteten. Mit bemerkenswerter Ehrlichkeit und Offenheit spricht Noga Erez dabei über Krieg, Benjamin Netanjahu, BDS, die Geiselnahme und ihre Beziehung mit Band-Musiker Orio Rousso.

Frau mit Dutt und Anzug singt auf einer Bühne ins Mikrofon.
Noga Erez kommt am 20. August zur Film-Premiere ins Wiener Stadtkino. Am 22. August rockt sie dann sogar am Frequency Festival. © Redferns

"Ein wunderbarer Dokumentarfilm über Noga Erez. Sie ist absolut elektrisierend," zeigt sich auch die New York Times begeistert. Hollywood-Insider sehen "Noga" schon auf Oscar-Kurs. Am Mittwoch (20. August) steigt die Österreich-Premiere in Anwesenheit der Hauptdarsteller Noga Erez und Ori Rousso sowie des Regie-Duos Jono und Benji Bergmann im Wiener Stadtkino. Ab Donnerstag (21. 8.) läuft der mögliche Oscar-Hit in ausgewählten Programmkinos. Am Freitag (22. 8.) rockt Noga Erez dann sogar das Frequency Festival (15 Uhr, Green Stage).

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