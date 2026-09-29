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US-Schauspieler

Serien-Legende Dennis Haskins (75) gestorben

Sieben Jugendliche und ein Mann posieren fröhlich vor einem rosa Hintergrund.
© NBCUniversal via Getty Images
Der 90er-Jahre-Kultstar Dennis Haskins ist mit 75 Jahren gestorben.
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Hollywood. Der US-Schauspieler Dennis Haskins ist tot. Bekannt wurde er mit seiner Rolle als Schuldirektor in der Serie "Saved by the Bell" (deutscher Titel: "California High School"). Haskins sei im Alter von 75 Jahren in Kalifornien gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend. Bei Haskins war schon vor einigen Jahren die Nervensystemerkrankung Parkinson diagnostiziert worden.

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Der 1950 im US-Bundesstaat Tennessee geborene Haskins hatte zahlreiche Rollen in Filmen und Serien.

Ein lächelnder Mann im Anzug auf dem roten Teppich vor einem "Something Rotten!"-Hintergrund.
Schauspieler Dennis Haskins bei der Premiere von "Something Rotten!" im Ahmanson Theatre am 21. November 2017 in Los Angeles, Kalifornien. © Getty Images

Berühmt wurde er aber vor allem mit seiner Rolle als stets genervter, aber auch wohlmeinender Schuldirektor Richard Belding in der Serie "California High School". Diese war auch in Österreich in den 90er Jahren erfolgreich.

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