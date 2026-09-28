Das sind die besten TV-Serien des 21. Jahrhunderts

Die "New York Times" hat 500 Brancheninsider abstimmen lassen und eine Liste der 100 besten Shows des 21. Jahrhunderts veröffentlicht.

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Diese Liste sorgt für heftige Diskussionen: Die US-Zeitung "New York Times" fragte über 500 Schauspieler, Produzenten, Autoren und Kritiker nach ihren Lieblingsserien des 21. Jahrhunderts und ließ jeden von ihnen seine persönlichen Top Ten einreichen. Aus diesen Stimmen entstand das finale Ranking der 100 besten TV-Formate seit der Jahrtausendwende.

HBO dominiert, Netflix mischt mit

Ein Blick auf das Spitzenfeld bringt wenig Überraschendes zutage: Der US-Sender HBO dominiert das Qualitätsfernsehen des 21. Jahrhunderts wie kein anderes Netzwerk. Mit Formaten wie "The Wire", "Succession", "Game of Thrones" und "Veep" haben sie die Popkultur der letzten Jahrzehnte massiv geprägt. Aber auch Streaming-Giganten wie Netflix mischen mit: "The Crown" oder "Stranger Things" konnten sich hervorragende Platzierungen sichern.

Die glorreichen Top 10

Ganz oben auf dem Treppchen steht ein alter Bekannter. Die Geschichte des krebskranken Chemielehrers Walter White, der zum Drogenbaron aufsteigt, gilt für viele als unangefochtenes TV-Meisterwerk – und holt sich folgerichtig Platz eins. Dicht dahinter folgen weitere Schwergewichte des sogenannten Prestige-Fernsehens:

Breaking Bad The Wire Mad Men Succession Fleabag Game of Thrones Veep 30 Rock Curb Your Enthusiasm (Lass es, Larry) Atlanta

Wirbel um "Die Sopranos"

Wer beim Durchlesen der Top 10 stutzig wird und den mafiösen Vorreiter des modernen Fernsehens vermisst, steht nicht allein da. Das Fehlen von "Die Sopranos" sorgte in den sozialen Medien sofort für reichlich Unmut und hitzige Diskussionen.

Der Grund für das Fehlen der Kultserie um einen Mafiaboss, der sich Hilfe beim Psychiater sucht, ist eine Formsache: Um für die Liste wählbar zu sein, musste die erste Episode einer Serie zwingend am oder nach dem 1. Jänner 2000 ausgestrahlt worden sein. Tony Soprano erlitt seine erste Panikattacke aber schon 1999.