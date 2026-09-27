Die Kino-Highlights der Woche

Die Kino-Neuerscheinungen im Überblick.

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Neu. Von bewegenden Dramen bis zu mitreißenden Komödien bringt die neue Kinowoche genau die richtige Mischung auf die große Leinwand.

Action-Komödie: »Digger« mit Tom Cruise

Abenteuer. Der gealterte, skrupellose Öl-Milliardär Digger Rockwell (Tom Cruise) löst durch seine Gier eine globale Umweltkatastrophe aus, die die Menschheit an den Rand des Untergangs bringt und geopolitische Chaoswellen auslöst. Vom US-Präsidenten (John Goodman) zur Verantwortung gezogen, übernimmt der getriebene Egomane die Mission, die Welt zu retten – schlichtweg, um sich selbst als ultimativer Erlöser zu inszenieren.

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1.10.

Komödie

Animations-Film: »Shaun das Schaf - Spuk im Kürbisfeld«

Familienfilm. Zur großen Freude von Shaun und seinen wolligen Freunden steht auf der "Mossy Bottom"-Farm Halloween vor der Tür. Nur leider zerstört der tollpatschige Farmer kurz vor dem Fest den Kürbisgarten der Schafherde und nun liegt es an Shaun, eine Lösung zu finden! Als dieser daraufhin zum verrückten Wissenschaftler wird, der Farmer urplötzlich verschwunden ist und obendrein noch ein haariges Ungeheuer in den Wäldern von Mossingham umherstreift, ist das Chaos perfekt und alle bereit für ein ebenso lustiges wie aufregendes, neues Abenteuer!

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