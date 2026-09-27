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Die Kino-Highlights der Woche

SR
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Ein Mann im Cowboyhut steht in Anzug und Cowboystiefeln vor einem Wandgemälde mit Industrielandschaft.
© Hersteller
Die Kino-Neuerscheinungen im Überblick.
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Neu. Von bewegenden Dramen bis zu mitreißenden Komödien bringt die neue Kinowoche genau die richtige Mischung auf die große Leinwand.

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Action-Komödie: »Digger« mit Tom Cruise

Abenteuer. Der gealterte, skrupellose Öl-Milliardär Digger Rockwell (Tom Cruise) löst durch seine Gier eine globale Umweltkatastrophe aus, die die Menschheit an den Rand des Untergangs bringt und geopolitische Chaoswellen auslöst. Vom US-Präsidenten (John Goodman) zur Verantwortung gezogen, übernimmt der getriebene Egomane die Mission, die Welt zu retten – schlichtweg, um sich selbst als ultimativer Erlöser zu inszenieren.

Ein älterer Mann mit erhobenen Armen blickt nach oben, im Hintergrund mehrere Menschen.
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1.10.
Komödie

Animations-Film: »Shaun das Schaf - Spuk im Kürbisfeld«

Familienfilm. Zur großen Freude von Shaun und seinen wolligen Freunden steht auf der "Mossy Bottom"-Farm Halloween vor der Tür. Nur leider zerstört der tollpatschige Farmer kurz vor dem Fest den Kürbisgarten der Schafherde und nun liegt es an Shaun, eine Lösung zu finden! Als dieser daraufhin zum verrückten Wissenschaftler wird, der Farmer urplötzlich verschwunden ist und obendrein noch ein haariges Ungeheuer in den Wäldern von Mossingham umherstreift, ist das Chaos perfekt und alle bereit für ein ebenso lustiges wie aufregendes, neues Abenteuer!

Zwei Männer stehen vor Flammen, ein Krankenwagen und ein explodierendes Auto im Hintergrund.
. © Hersteller
1.10.
Animation

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