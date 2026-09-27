So früh kommt die Zeitumstellung 2026

Die Zeitumstellung steht wieder bevor – und 2026 so früh wie seit Jahren nicht. Ende Oktober geht es von der Sommerzeit zurück zur Normalzeit.

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In der Nacht von Samstag, 24. Oktober, auf Sonntag, 25. Oktober 2026, werden die Uhren um genau 3 Uhr morgens um eine Stunde zurückgestellt. Aus 3 Uhr wird damit wieder 2 Uhr.

Gesetz legt den Termin fest

Der Zeitpunkt ist gesetzlich geregelt: Die Winterzeit beginnt immer am letzten Sonntag im Oktober. Nachdem die Umstellung im vergangenen Jahr am 26. Oktober stattgefunden hat, fällt sie 2026 bereits auf den 25. Oktober – und damit auf den frühestmöglichen Termin.

Zuletzt gab es diesen frühen Wechsel im Jahr 2020. Auch 2015 wurde bereits am 25. Oktober umgestellt. Im kommenden Jahr verschiebt sich der Termin dagegen auf den 31. Oktober.

Geräte stellen sich automatisch um

Für die offizielle Zeit sorgt das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen in Wien. Über den Langwellensender DCF77 in Mainflingen bei Frankfurt am Main werden die entsprechenden Zeitsignale übertragen.

Dadurch können sich Smartphones und Funkuhren automatisch an die neue Zeit anpassen.

Ende der Zeitumstellung weiter offen

Seit Jahren wird über ein Ende der Zeitumstellung diskutiert. Das Europäische Parlament stimmte 2019 dafür, die halbjährliche Umstellung abzuschaffen. In einer EU-weiten Befragung sprachen sich 84 Prozent der Teilnehmer gegen die Zeitumstellung aus.

Eine Reform ist bisher jedoch im EU-Rat der Mitgliedstaaten blockiert.

Auch aus der Schlafforschung gibt es eine klare Position: Schlafforscher sprechen sich für eine dauerhafte Winterzeit aus. Ihrer Ansicht nach unterstützt das Tageslicht am Morgen den menschlichen Biorhythmus am besten.