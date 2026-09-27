Führerscheine weg
Drei Pkw am Wochenende in Vorarlberg beschlagnahmt
Alle drei Führerscheine wurden abgenommen und zudem dieselbe Anzahl an Pkw vorläufig beschlagnahmt, berichtete die Exekutive.
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Die Höhen der gemessenen Geschwindigkeiten waren vorerst nicht bekannt. Die betroffenen Personen erwarteten Anzeigen bei den zuständigen Bezirkshauptmannschaften. Bei den Schwerpunktkontrollen standen insbesondere Zivilstreifen im Einsatz.
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