Drei Pkw am Wochenende in Vorarlberg beschlagnahmt

Im Zuge von landesweiten nächtlichen Schwerpunktkontrollen ist die Polizei in Vorarlberg von Freitag bis Sonntag unter anderem bei drei "massiven Geschwindigkeitsübertretungen" eingeschritten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Alle drei Führerscheine wurden abgenommen und zudem dieselbe Anzahl an Pkw vorläufig beschlagnahmt, berichtete die Exekutive.

Die Höhen der gemessenen Geschwindigkeiten waren vorerst nicht bekannt. Die betroffenen Personen erwarteten Anzeigen bei den zuständigen Bezirkshauptmannschaften. Bei den Schwerpunktkontrollen standen insbesondere Zivilstreifen im Einsatz.