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Führerscheine weg

Drei Pkw am Wochenende in Vorarlberg beschlagnahmt

Zwei österreichische Polizeiautos mit gut sichtlichem POLIZEI-Schriftzug seitlich.
© Apa
Im Zuge von landesweiten nächtlichen Schwerpunktkontrollen ist die Polizei in Vorarlberg von Freitag bis Sonntag unter anderem bei drei "massiven Geschwindigkeitsübertretungen" eingeschritten.
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Alle drei Führerscheine wurden abgenommen und zudem dieselbe Anzahl an Pkw vorläufig beschlagnahmt, berichtete die Exekutive.

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Die Höhen der gemessenen Geschwindigkeiten waren vorerst nicht bekannt. Die betroffenen Personen erwarteten Anzeigen bei den zuständigen Bezirkshauptmannschaften. Bei den Schwerpunktkontrollen standen insbesondere Zivilstreifen im Einsatz.

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