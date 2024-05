Stimmverlust! Bruce Springsteen lässt jetzt auch die österreichischen Fans zittern

Bruce Springsteen muss schon wieder ein Konzert absagen. Der für heute Samstag geplante Auftritt in Marseille fällt wegen Stimmverlust aus! Jetzt hoffen auch die heimischen Fans auf rasche Genesung - am Dienstag steht ja das Österreich-nahe Konzert in Prag am Plan.

Im September musste er seine US-Tournee wegen einem schweren Magengeschwür stoppen - jetzt ist Bruce Springsteen wieder erkrankt. Stimmverlust! Das für heute, Samstag geplante Konzert in Marseille Frankreich musste gesagt werden. jetzt zittern auch unzählige heimische Fans mit dem Boss. Am Dienstag (28. Mai) steht ja das Konzert in Prag am Plan. Da es ja hier kein Österreich-Konzert gibt haben viele heimischen Fans dafür Ticket ergattert und hoffen nun auf eine rasche Genesung.

Springsteen: 11 Stunden Flug und 7.300 Kilometer Umweg für nur 2 Songs Am Mittwoch rockte Bruce Springsteen in Brooklyn bei Country-Musik-Durchstarter Zach Bryan mit. Für die zwei Songs nahm er ein wahre Ochsentour und einen „Umweg“ von 7.262 Kilometern in Kauf. Springsteen hat Samstag Nachmittag im Orange Vélodrome noch den Soundcheck absolviert, musste aber bald darauf w.o. geben. „Aufgrund eines Stimmverlusts und aufgrund einer ärztlichen Anordnung kann Bruce Springsteen heute Abend nicht singen und auf die Bühne gehen. Das für heute Abend im Orange Velodrome in Marseille geplante Konzert wird leider auf einen späteren Zeitpunkt verschoben“ erklärt Veranstalter Gérard Drouot Productions auf Facebook die Absage und lässt damit ganz Europa zittern: Springsteen hat ja bis 27. Juli ja noch 19 Konzerte am Plan. Das nächste ja schon in nur 3 Tagen in Prag .Und da dafür haben ja auch unzählige heimische Fans Tickets. nicht nur für sie beginnt jetzt das große Zittern!