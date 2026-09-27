oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Zusammenstoß

Sechs Verletzte: Zwei Pkw gegen Schild geschleudert

Beispielbild zu dramatischen Verkehrsunfall in Wien Liesing
© APA
Sechs Verletzte hat ein Verkehrsunfall am Sonntagvormittag im Bezirk Rohrbach gefordert.
OE24 auf Google bevorzugen

An einer Kreuzung der Bundesstraße 38 krachten zwei Pkw zusammen, woraufhin die Fahrzeuge gegen ein Verkehrsschild geschleudert wurden, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Auch interessant

"Großartige Vorbilder": Österreich feiert sensationelle Berufs-WM

Biker auf Großglockner-Hochalpenstraße gestoppt

29-Jähriger misshandelte Freundin wochenlang

Eines der Autos wurde von einer 74-Jährigen gelenkt, die mit einer 69 Jahre alten Beifahrerin bei Peilstein in Richtung Böhmerwaldstraße unterwegs war. Im zweiten Wagen saßen neben der 47-jährigen Lenkerin noch ihr 49 Jahre alter Ehemann sowie die Kinder im Alter von 14 und 21 Jahren. Alle Unfallbeteiligten wurden ins Spital gebracht, hieß es.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Inter gewinnt gegen Venedig – Arnautovic eingewechselt

Polizei jagt Falschgeld-Betrüger

Nach MAK-Coup: Augenzeugin erhebt schwere Vorwürfe

Verschollene Picasso-Gitarre aufgetaucht

Biker auf Großglockner-Hochalpenstraße gestoppt

Österreich feiert sensationelle Berufs-WM

Sechs Verletzte: Zwei Pkw gegen Schild geschleudert

Star-Styling nachgeshoppt!

Angelinas Zwillinge werden Mädchen!

29-Jähriger misshandelte Freundin wochenlang