Zusammenstoß
Sechs Verletzte: Zwei Pkw gegen Schild geschleudert
An einer Kreuzung der Bundesstraße 38 krachten zwei Pkw zusammen, woraufhin die Fahrzeuge gegen ein Verkehrsschild geschleudert wurden, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.
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Eines der Autos wurde von einer 74-Jährigen gelenkt, die mit einer 69 Jahre alten Beifahrerin bei Peilstein in Richtung Böhmerwaldstraße unterwegs war. Im zweiten Wagen saßen neben der 47-jährigen Lenkerin noch ihr 49 Jahre alter Ehemann sowie die Kinder im Alter von 14 und 21 Jahren. Alle Unfallbeteiligten wurden ins Spital gebracht, hieß es.
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