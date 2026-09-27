Sechs Verletzte: Zwei Pkw gegen Schild geschleudert

Sechs Verletzte hat ein Verkehrsunfall am Sonntagvormittag im Bezirk Rohrbach gefordert.

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An einer Kreuzung der Bundesstraße 38 krachten zwei Pkw zusammen, woraufhin die Fahrzeuge gegen ein Verkehrsschild geschleudert wurden, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Eines der Autos wurde von einer 74-Jährigen gelenkt, die mit einer 69 Jahre alten Beifahrerin bei Peilstein in Richtung Böhmerwaldstraße unterwegs war. Im zweiten Wagen saßen neben der 47-jährigen Lenkerin noch ihr 49 Jahre alter Ehemann sowie die Kinder im Alter von 14 und 21 Jahren. Alle Unfallbeteiligten wurden ins Spital gebracht, hieß es.