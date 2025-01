Inter gewinnt gegen Venedig – Arnautovic eingewechselt

Inter Mailand hat am Sonntag den sechsten Sieg in Folge in der italienischen Fußball-Serie-A eingefahren.

Der Titelverteidiger bezwang mit dem in der 76. Minute eingewechselten ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic den Vorletzten Venedig dank eines Treffers von Matteo Darmian (16.) auswärts mit 1:0, liegt als nun erster Verfolger aber weiter vier Punkte hinter SSC Napoli. Der Tabellenführer gab sich im Abendspiel beim Heim-2:0 gegen den Liga-17. Hellas Verona keine Blöße. Für Inter gab es somit nach dem verlorenen Supercup-Finale gegen den Lokalrivalen AC Milan am Dreikönigstag gleich wieder ein Erfolgserlebnis. Bei den Gastgebern fehlte der verletzte Michael Svoboda. Napoli fixierte den fünften Meisterschaftssieg en suite dank einem Eigentor von Tormann Lorenzo Montipo (5.) und Treffer von André-Frank Zambo Anguissa (61.). Bei Verona wurde Flavius Daniliuc erst in der 77. Minute eingewechselt.