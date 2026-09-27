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Hinweise erbeten

Polizei jagt Falschgeld-Betrüger

Ein Mann mit schwarzer Jacke und schwarzer Mütze steht an einer Verkaufstheke und zeigt nach vorne.
© Apple Photos Clean Up
Ein Mann soll in mehreren Geschäften in Wien mit gefälschten 100-Euro-Scheinen bezahlt haben. Die Polizei veröffentlichte nun Fotos des Verdächtigen und bittet um Hinweise.
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Wien. Ein bisher unbekannter Mann soll von Ende März bis Ende April 2026 in zumindest drei Geschäften in Wien mit Falschgeld bezahlt haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gab der Täter dabei jeweils vor, Waren geringen Wertes kaufen zu wollen, und übergab zunächst eine echte 100-Euro-Banknote.

Unmittelbar danach täuschte er vor, den Einkauf doch mit Kleingeld bezahlen zu wollen, und ließ sich die Banknote wieder aushändigen. Da er dann angeblich doch nicht über ausreichend Münzen verfügte, übergab er erneut eine 100-Euro-Banknote - diesmal eine Fälschung –, die er zuvor durch geschickte Fingerfertigkeit unbemerkt gegen den echten Geldschein ausgetauscht haben soll.

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Fahndung seit Juli

Anschließend ließ er sich den Differenzbetrag in bar auszahlen. Die Polizei veröffentlichte bezüglich dieser Taten bereits am 2. Juli 2026 Lichtbilder des Tatverdächtigen. Jedoch vergeblich, kein Hinweis führte zu dem Gesuchten.

Mann mit schwarzer Kappe und Jacke steht vor einer Theke mit Wasserflasche und Bier.
Wer kennt den Verdächtigen? © LPD Wien

Betrüger schlug erneut zu

Im September schlug der Betrüger schließlich erneut zu: Der Verdächtige soll am 2. und 10. September nach demselben Modus operandi wieder in einer Confiserie in Wien–Landstraße sowie in einem Eisgeschäft in der Wiener Innenstadt mit Falschgeld bezahlt haben.

Mann mit dunkler Jacke und Mütze steht in einem Geschäft neben Kleiderständern.
Wer kennt den Verdächtigen? © LPD Wien

Die Polizei veröffentlichte nun erneut Fotos des Verdächtigen und bittet unter der Telefonnummer 01 31310 62800 um Hinweise (auch anonym). Es gilt die Unschuldsvermutung.

Ein Mann mit schwarzer Jacke und schwarzer Mütze steht an einer Verkaufstheke und zeigt nach vorne.
Wer kennt den Verdächtigen? © Apple Photos Clean Up

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