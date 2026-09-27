So früh gab es die Winterzeit seit Jahren nicht

Wenn der Sommer zu Ende geht und die Tage kürzer werden, steht die jährliche Umstellung auf die Normalzeit bevor.

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In der Nacht von Samstag, 24. Oktober, auf Sonntag, 25. Oktober 2026 werden die Uhren um genau 3 Uhr morgens um eine Stunde auf 2 Uhr zurückgedreht.

Gesetzliche Regelung für den Wechsel

Der Grund für das wechselnde Datum liegt in der gesetzlichen Regelung: Die Winterzeit beginnt immer am letzten Sonntag im Oktober. Während die Umstellung im Vorjahr am 26. Oktober stattfand, fällt sie 2026 auf das frühestmögliche Datum, den 25. Oktober. Zuletzt war dies 2020 und 2015 der Fall. Im kommenden Jahr 2027 wird der Wechsel sogar erst am 31. Oktober erfolgen.

Automatische Anpassung der Geräte

Für das offizielle Zeitsignal ist das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen in Wien zuständig. Dank des Langwellensenders DCF77 in Mainflingen bei Frankfurt am Main in Deutschland passen sich Smartphones und Funkuhren automatisch an.

Debatte um die Abschaffung

Obwohl das Europäische Parlament bereits 2019 für das Ende der Zeitumstellung gestimmt hat und sich bei einer EU-weiten Umfrage 84 Prozent der Bürger dagegen ausgesprochen haben, bleibt die Reform im EU-Ministerrat blockiert.

Schlafforscher setzen sich indes klar für die dauerhafte Winterzeit ein und argumentieren, dass das morgendliche Tageslicht den menschlichen Biorhythmus am besten unterstützt.