Nächster Austria-Knall: Jürgen Werner legt Funktion nieder

Der nächste Paukenschlag bei der Wiener Austria! Nach Trainer Stephan Helm nimmt auch Sportvorstand Jürgen Werner den Hut.

Jürgen Werner legt seine Funktion als Sport-Vorstand der FK Austria Wien AG auf eigenen Wunsch und mit sofortiger Wirkung zurück. Das haben Gespräche innerhalb der Klubführung rund um die künftige strategische Ausrichtung von Austria Wien ergeben. Jürgen Werner wird sich auf die Rolle des Investors und Mitgesellschafters fokussieren.

Ziel ist nun, die Basis für eine nachhaltige Struktur im Sport zu schaffen. Die daraus resultierenden Ergebnisse hinsichtlich Konzeption und Struktur werden anschließend präsentiert. Die Agenden von Jürgen Werner werden bis auf Weiteres innerhalb der bestehenden Struktur im Sport aufgeteilt. Harald Zagiczek bleibt vorerst alleiniger Vorstand und übernimmt die Gesamtverantwortung der FK Austria Wien AG.

"Ich glaube, dass es in der derzeitigen Phase des Klubs der richtige Schritt ist, mich als Sport-Vorstand zurückzuziehen und so den Druck von der Mannschaft und vom Klub zu nehmen. Austria Wien hat sich zu einem Herzensprojekt entwickelt, dem ich auch weiterhin in meiner Rolle als Investor und Mitgesellschafter eng verbunden bleiben werde. Wir haben einen starken Kader zusammengestellt, der sein Potenzial noch nicht ausschöpfen konnte, aber ich habe volles Vertrauen in die Mannschaft und bin mehr als zuversichtlich, dass sie den Turnaround schaffen wird", sagt Werner.

Werner bleibt Investor

Werner erklärt weiter: "Ich werde meine Agenden in den kommenden Tagen übergeben und schauen, dass wir die Transferperiode erfolgreich abschließen. Anschließend werde ich versuchen, ein bisschen Abstand zu gewinnen, aber natürlich trotzdem mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Mein Ziel bleibt auch als Investor und Mitgesellschafter unverändert: Ich wünsche mir, dass Austria Wien langfristig erfolgreich ist und glaube, dass wir in den letzten Jahren einige richtige Schritte in diese Richtung machen konnten."

Austria-Präsident Kurt Gollowitzer:"Ich wurde von Jürgen persönlich über seine Entscheidung informiert und nehme diese zur Kenntnis. Sich als Sportvorstand zurückzuziehen, um den Druck von der Mannschaft zu nehmen, ist unüblich in der Branche, zeugt aber von seiner menschlichen Größe. Ohne Jürgen und viele weitere Unterstützer hätte Austria Wien gar nicht die Möglichkeit gehabt, wirtschaftlich zu überleben. Dafür und für sein Engagement in den letzten Jahren möchte ich mich im Namen aller Veilchen bedanken. Ihm gebührt größter Respekt."