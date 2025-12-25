Alles zu oe24VIP
Ski Alpin
Ricarda Haaser
Bei Heimrennen

Kurz vor Olympia: Ricarda Haaser mit emotionalem Comeback

25.12.25, 18:15
Fast elf Monate nach ihrem Kreuzbandriss gibt Ricarda Haaser am Wochenende ihr Comeback im alpinen Ski-Weltcup.

Die 32-jährige Tirolerin wird beim Riesentorlauf am Samstag (10.00/13.00 Uhr) am Semmering am Start stehen. Am Sonntag (14.15/17.45 Uhr/beide live ORF 1) folgt bei der 16. Austragung des Weltcup-Klassikers auf dem Zauberberg in Niederösterreich ein Slalom.

Haaser hatte sich beim WM-Super-G im Februar in Saalbach-Hinterglemm einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss im rechten Knie zugezogen. Auf das anvisierte Comeback bei den Speed-Events in St. Moritz und Val d'Isère verzichtete die Allrounderin, nun folgt beim Heimrennen die Rückkehr.

Zudem gibt ihre 20-jährige Tiroler Landsfrau Valentina Rings-Wanner am Semmering ihr Weltcup-Debüt. Nicht dabei ist dagegen Lisa Hörhager. Die 24-jährige Tirolerin hat sich beim Slalomtraining in St. Michael bei einem Einfädler einen Einriss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zugezogen und muss vorerst pausieren.

