WM-Schock! Haaser erlitt Kreuzband- und Innenmeniskusriss

Nach ihrem Sturz im Super-G bei der Heim-WM in Saalbach am Donnerstag und dem Verdacht auf eine Knieverletzung, scheint sich für Ricarda Haaser nun das schlimmste Szenario zu bewahrheiten

Für Ricarda Haaser endete ihr erster Einsatz in einem Speed-WM-Rennen am Donnerstag schmerzhaft. Die 31-jährige Allrounderin aus Tirol stürzte im Super-G mit Rücklage bei der Landung nach einem Sprung und musste mit dem Verdacht auf eine Knieverletzung per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Dort wurde ihr leider das Schlimmste bestätigt: Kreuzband- und Innenmeniskusriss im rechten Knie. Haaser wird noch heute im Klinikum Hochrum bei Innsbruck operiert.