Ski Alpin
Comeback nach Horror-Sturz! Ricarda Haaser zurück auf Schnee
© Gepa

Ski Damen

Comeback nach Horror-Sturz! Ricarda Haaser zurück auf Schnee

30.10.25, 13:56
Tiroler Ski-Ass macht ersten Schneetest nach neun Monaten Pause – Stangentraining als nächstes Etappenziel 

Ricarda Haaser ist zurück! Die 32-jährige ÖSV-Athletin hat erstmals wieder Schnee unter den Skiern gespürt – neun Monate nach ihrem schweren Kreuzbandriss bei der Ski-WM im Super-G. Auf dem Gletscher in Sölden absolvierte sie ihre ersten Schwünge – und meldete sich emotional zurück.

„Ich bin echt froh. Es war nicht immer einfach, aber ich habe mein Bestes gegeben – jetzt werde ich mit meinen ersten Schneetagen belohnt“, sagte Haaser in einem Instagram-Video des ÖSV.

„Schmerzfrei“ und mit klarer Mission

Nach der langen Zwangspause tastet sich Haaser nun Schritt für Schritt an ihr Comeback heran. Die ersten Fahrten verliefen laut eigener Aussage „mehr oder weniger schmerzfrei“ – ein starkes Signal im Reha-Prozess. Der nächste große Meilenstein: der Einstieg ins Stangentraining.

„Das wird noch ein bisschen dauern, aber ich bin guter Dinge, dass alles gut funktioniert“, erklärte die Tirolerin kämpferisch.

Comeback nach Horror-Sturz! Ricarda Haaser zurück auf Schnee
© Gepa

Nächster Einsatz? Noch offen

Wann Haaser wieder im Rennzirkus einsteigt, steht noch nicht fest. Aktuell liegt der Fokus auf dem stabilen Aufbau. Klar ist: Die Rückkehr auf Schnee ist ein großer Schritt zurück in Richtung Weltcup. Und Haaser macht keinen Hehl daraus, dass sie weiter große Ziele verfolgt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
