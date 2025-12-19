Doppel-Podium: Rettenegger-Sensationssieg in Ramsau

Thomas Rettenegger hat am Freitag in der Ramsau seinen zweiten Weltcupsieg gefeiert. Der Salzburger sprang nach Platz 16 im Langlauf mit einem Satz auf 96 m noch aufs oberste Podest im Massenstartbewerb.

Auf Rang drei landete sein Bruder Stefan, Gesamtleader Johannes Lamparter wurde Vierter. Einen rot-weiß-roten Dreifachsieg verhinderte nur der Norweger Luraas Jens Oftebro. Zuvor hatte dessen Landsfrau Ida Marie Hagen triumphiert, Katharina Gruber kam auf Rang vier.

Für die ÖSV-Kombinierer war es der fünfte Sieg im fünften Saisonbewerb. "Wir pushen uns gegenseitig. Es ist aktuell ein einziges Hochgefühl", erklärte Thomas Rettenegger den rot-weiß-roten Erfolgslauf. Er selbst habe nach dem Springen nicht mehr ganz an den Erfolg geglaubt. "Ich habe dann einen richtig guten Sprung erwischt. Natürlich hoffst du dann auf den Sieg. Ich habe geschwitzt bis zum Ende. Dann war die Freude natürlich groß", sagte der nun zweifache Saisonsieger im ORF.

Rettenegger-Brüder gemeinsam am Podest

Bei Stefan Rettenegger war die Erleichterung nach dem verkorksten Saisonstart groß. "Es lief bisher nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist ein wahnsinnig cooler Tag, auch weil ich gemeinsam mit Thomas am Podium stehe." Johannes Lamparter ortete einen "tadellosen Job" auf der Schanze, nachdem er auf der Loipe vom Pech verfolgt war. Ein Sturz inklusive Stockbruch warf den Tiroler zwischenzeitlich weit zurück.

Mit Martin Fritz als Achter schaffte es ein weiterer Österreicher in die Top Ten. Franz-Josef Rehrl beendete den ersten von zwei Heimwettkämpfen auf Rang 14. Lukas Greiderer wurde 17., Fabio Obermeyr beendete das Rennen auf Platz 23.

Gruber: "Bin überglücklich."

Bei den Frauen verbesserte sich Katharina Gruber mit einem Satz auf 93 m als Zwölfte nach dem Langlauf noch auf Rang vier. Lediglich 2,5 Punkte fehlten der Trondheim-Siegerin auf ihr zweites Weltcup-Podest. "Ich bin überglücklich. Mir ist wieder ein sehr guter Sprung gelungen. In der Loipe war es ein sehr hartes Rennen, man kann sich nie ausruhen. Nervös war ich vor allem vor dem Sprung sehr, auch vor dem Rennen mit der Startnummer eins", erklärte Gruber.

Die nach dem Langlauf souverän in Führung liegende Hagen sicherte sich mit einem Sprung auf 90,0 m vor der US-Amerikanerin Alexa Brabec und Minja Korhonen aus Finnland den Sieg. Es war ihr 19. Weltcup-Sieg, den ersten feierte die Norwegerin vor zwei Jahren am Fuße des Dachsteins. "Es ist ein spezieller Platz in meinem Herzen, es bringt eine Menge an Emotionen mit. Hagen baute ihre Führung im Gesamtweltcup weiter aus.

Für Titelverteidigerin Nathalie Armbruster (GER) reichte es nach einem Einbruch im Langlauf diesmal nur zu Rang zwölf. "Ich fühle mich ein bisschen wie eine zittrige Oma", beklagte die Deutsche. Lisa Hirner konnte sich im Springen von der Normalschanze nicht mehr verbessern und belegte Rang acht. Mit Claudia Purker (14.) und Annalena Slamik (24.) konnten zwei weitere ÖSV-Athletinnen Weltcuppunkte sammeln.

Schonach-Weltcup abgesagt

Der Weltcup in der Nordischen Kombination Anfang Jänner in Schonach jeweils für Männer und Frauen mit einem Einzel-Wettkampf und einem Teamsprint ist am Freitag wegen schlechter Schneelage und erwarteter warmer Temperaturen abgesagt worden. Nach dem laufenden Ramsau-Weltcup geht die Saison der Kombinierer damit am zweiten Jänner-Wochenende in Otepää in Estland weiter.