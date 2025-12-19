Schrecksekunde: Deutsche Athletin bricht auf Loipe zusammen

Für einen echten Schrecken sorgte die nordische Kombiniererin Nathalie Armbruster beim Massenstart-Weltcup in Ramsau am Dachstein. Die 19-Jährige brach mitten auf der Strecke zusammen - und rettete sich dennoch ins Ziel.

Über fünf Kilometer ging der Langlauf in der nordischen Kombination, mitten auf einem Anstieg nach circa 3,2 Kilometern brach die 19-Jährige dann zusammen.

Doch Armbruster (Symbolbild oben) bewies Kämpferherz, denn Hilfe gab es keine. Sie rappelte sich von alleine wieder auf und schaffte es unter Tränen sogar ins Ziel - als Dreizehnte! Als wäre das noch nicht genug, nahm sie zwei Stunden später noch am Springen teil und holte sogar zwölf Weltcup-Punkte.

Grund für den Fall waren wohl "Kreislaufprobleme", es gehe ihr "soweit wieder gut", verkündete der DSV. Im ZDF-Interview meinte Teamkollegin Jenny Novak, sie hätte sich "am liebsten zu ihr gestellt und ihr geholfen, aber ich glaube, es geht ihr schon wieder besser".