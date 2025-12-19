Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Nordisch
  5. Nordische-Kombination
Symbolbild
© GEPA/Thomas Bachun

Nord. Kombination

Schrecksekunde: Deutsche Athletin bricht auf Loipe zusammen

19.12.25, 13:34
Teilen

Für einen echten Schrecken sorgte die nordische Kombiniererin Nathalie Armbruster beim Massenstart-Weltcup in Ramsau am Dachstein. Die 19-Jährige brach mitten auf der Strecke zusammen - und rettete sich dennoch ins Ziel.

Über fünf Kilometer ging der Langlauf in der nordischen Kombination, mitten auf einem Anstieg nach circa 3,2 Kilometern brach die 19-Jährige dann zusammen.

Doch Armbruster (Symbolbild oben) bewies Kämpferherz, denn Hilfe gab es keine. Sie rappelte sich von alleine wieder auf und schaffte es unter Tränen sogar ins Ziel - als Dreizehnte! Als wäre das noch nicht genug, nahm sie zwei Stunden später noch am Springen teil und holte sogar zwölf Weltcup-Punkte.

Grund für den Fall waren wohl "Kreislaufprobleme", es gehe ihr "soweit wieder gut", verkündete der DSV.  Im ZDF-Interview meinte Teamkollegin Jenny Novak, sie hätte sich "am liebsten zu ihr gestellt und ihr geholfen, aber ich glaube, es geht ihr schon wieder besser".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden