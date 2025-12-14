Gegen Schlusslicht Mainz: Kane rettet Bayern spätes 2:2

Der FC Bayern hat am Sonntag knapp die erste Pleite in dieser Fußball-Bundesliga-Saison vermieden. Der Leader rettete daheim gegen Mainz durch einen Elfer von Harry Kane (87.) ein 2:2

Davor hatten Lennart Karl für den Favoriten (29.) sowie Kacper Potulski (45.+3) und Lee Jae-Sung (67.) für den Letzten, bei dem Nikolas Veratschnig durchspielte, gescort. Trotz des Punkteverlusts liegen die Münchner, bei denen Konrad Laimer in der 61. Minute ins Spiel kam, neun Zähler voran.

Die zweitplatzierten Leipziger hatten bereits am Freitag bei Union Berlin 1:3 verloren, die mit den Sachsen punktegleichen drittplatzierten Dortmunder holten am Sonntag ein 1:1 beim SC Freiburg. Ramy Bensebaini sorgte für die Führung der Gäste (31.), Lucas Höler gelang der Ausgleich (75.) gegen nach dem Ausschluss von Jobe Bellingham (53.) numerisch dezimierte Dortmunder.

Beim BVB fehlte Marcel Sabitzer ebenso verletzt wie auf der Gegenseite Philipp Lienhart, der erst am Donnerstag in der Europa League das Tor zum 1:0-Sieg über Salzburg erzielt hatte.