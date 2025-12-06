Alles zu oe24VIP
Swatch-CEO:

"Wenn in der Ukraine endlich Frieden ist, können wir in Russland unsere Filialen wieder aktivieren"

06.12.25, 18:28
Der Schweizer Uhrenhersteller-CEO gesteht ganz offen, wie wichtig der russische Markt für seine Firma sei - und man deshalb nach Beendigung des Ukraine-Kriegs wieder im Land aktiv werde

Der Schweizer Uhrenhersteller Swatch Group will nach einem Ende des Ukraine-Krieges sein Geschäft in Russland wieder aufnehmen.

Nick Hayek
© getty

"Wenn in der Ukraine endlich Frieden ist, können wir in Russland unsere Filialen wieder aktivieren", sagte Konzernchef Nick Hayek der "Aargauer Zeitung" (Samstag).

"Wichtiger Markt"

"Das ist ein wichtiger Markt für uns." Swatch hatte wie viele westliche Unternehmen seine Geschäfte in Russland nach dem Überfall auf die Ukraine im Jahr 2022 eingestellt.

