2:3 gegen Ukraine - Spanien-Trainingslager endet ohne Sieg!

Das österreichische Frauen-Fußball-Nationalteam hat das Länderspieljahr mit einer Niederlage beendet. Die ÖFB-Auswahl verlor am Montag das Testspiel in Spanien gegen die Ukraine mit 2:3.

Die ÖFB-Frauen verloren am Montag in Sanlúcar de Barrameda ihr Testspiel gegen die Ukraine mit 2:3. Damit ging der achttägige Lehrgang in Spanien für Österreich ohne Sieg zu Ende, nachdem man am Donnerstag gegen Finnland ein 1:1 erreicht hatte.

Turbulenter Spielverlauf mit frühen Toren

Die Österreicherinnen erwischten einen optimalen Start und gingen schon nach wenigen Sekunden durch Sophie Hildebrand in Führung. Die Ukraine antwortete mit einem Doppelschlag von Nicole Kozlova (14.) und Roksolana Kravchuk (18.), ehe es durch ein Eigentor von Yana Kotyk nach Schuss von Katharina Schiechtl 2:2 stand (28.).

Ukraine setzt sich in zweiter Hälfte durch

Den Sieg der Ukrainerinnen fixierte Olha Ovdiichuk in der 47. Minute. Die Truppe von Teamchef Alexander Schriebl erhöhte im Finish den Druck, schaffte den Ausgleich aber nicht mehr. Das kommende Jahr steht ganz im Zeichen der EM-Qualifikation gegen Norwegen, Slowenien und Deutschland.

© ÖFB | Jasmin Walter

Schriebl nicht gänzlich unzufrieden

Der Teamchef zeigte sich trotz der Niederlage nicht völlig enttäuscht. "Wir hätten natürlich gerne ein anderes Ergebnis gehabt", meinte Schriebl. "Auch wenn es vom Ergebnis nicht gereicht hat, haben wir gesehen, dass wir spielerische Lösungen gesucht haben. Es gilt jetzt, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen."