öfb frauen
© gepa

WM-Quali-Auslosung

ÖFB-Frauen erwarten Topgegner

03.11.25, 11:57
Teilen

Österreichs Frauen-Nationalteam erfährt heute bei der WM-Qualifikations-Auslosung in Nyon seine Gegner. Das ÖFB-Team ist in Liga A im dritten von vier Töpfen gesetzt und trifft auf Europas Topnationen. Die Qualifikation startet im März 2026.

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam erfährt am Dienstag (13.00 Uhr) in Nyon seine Gegner für die WM-Qualifikation 2027 in Brasilien. Das ÖFB-Team von Teamchef Alexander Schriebl ist in der Liga A der 16 Topnationen im dritten von vier Töpfen gesetzt. Damit sind Duelle mit Dänemark, Island und Polen ausgeschlossen.

Mögliche Top-Gegner

"Beim Blick auf die möglichen Gegner ist die Vorfreude auf den Start der WM-Qualifikation im Frühjahr 2026 schon jetzt groß", sagte Schriebl. Die Spielerinnen hätten sich die Duelle mit Europas Topnationen durch den Verbleib in Liga A verdient. Aus Topf 1 und 2 warten schwere Gegner auf die Österreicherinnen.

Lostöpfe der Liga A

  • Topf 1: Frankreich, Deutschland, Spanien, Schweden
  • Topf 2: Niederlande, England, Italien, Norwegen 
  • Topf 3: Dänemark, Österreich, Island, Polen
  • Topf 4: Slowenien, Serbien, Ukraine, Irland

Die Gruppenphase startet am 3. März 2026 und endet nach drei Doppelterminen am 9. Juni 2026. Die vier Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM in Brasilien.

