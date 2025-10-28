2:0 – ÖFB-Frauen schaffen Klassenerhalt gegen Tschechien

Die ÖFB-Frauen haben den Klassenerhalt in der Nations League A perfekt gemacht! Österreich besiegte Tschechien im Rückspiel mit 2:0 und drehte damit das 0:1 aus dem Hinspiel. Tore von Sarah Puntigam (Elfmeter) und Jennifer Klein entschieden das Drama.

Die ÖFB-Frauen haben den Verbleib in der Nations League A fixiert. Österreich besiegte Tschechien im Wiener Franz-Horr-Stadion mit 2:0 und drehte damit das 0:1 aus dem Hinspiel. Vor nur 2.100 Zuschauern sorgten Sarah Puntigam (34.) per Foulelfmeter und "Joker" Jennifer Klein (89.) für den Klassenerhalt.

Puntigam eiskalt vom Punkt

© gepa

Die Führung fiel nach einem spektakulären Solo von Eileen Campbell. Die Stürmerin sprintete an beiden tschechischen Innenverteidigerinnen vorbei und wurde von Torfrau Barbora Votikova umgeräumt. Kapitänin Sarah Puntigam verwandelte den fälligen Elfmeter cool ins rechte Eck.

Gelb-Rot für tschechische Torfrau

In der 74. Minute eskalierte die Situation für die Gäste: Votikova sah nach ihrer zweiten Notbremse an Julia Hickelsberger die Gelb-Rote-Karte und musiste vom Platz. Die ÖFB-Frauen nutzten die Überzahl und erhöhten den Druck.

Klein köpft Klassenerhalt ein

In der 89. Minute fiel das entscheidende 2:0: Die erst unter der Woche nachnominierte Jennifer Klein köpfte nach einer Flanke von Katharina Naschenweng aus kurzer Distanz zum Siegtor ein. Der Jubel im Franz-Horr-Stadion kannte keine Grenzen.

WM 2027 im Blick

Durch den Klassenerhalt bleiben Österreichs Frauen unter den besten 16 Nationen Europas. Ab Frühjahr 2026 wartet ein vermeintlich leichterer Weg in der WM-Qualifikation für das Turnier 2027 in Brasilien.