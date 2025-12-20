Knalleffekt: Säumel-Zukunft bei SK Sturm entschieden

Seit Wochen herrscht beim SK Sturm ein, teilweise sogar offen ausgetragener, Machtkampf. Auf der einen Seite Trainer Jürgen Säumel, auf der anderen Sportchef Michael Parensen. Aktuell laufen die letzten Gespräche und das Ergebnis scheint zu sein: Säumel muss seine Sachen packen.

189 Spiele absolvierte Säumel als Profi für die "Blackies", seit November 2024 ist er als Trainer bei seinem Verein im Amt. Den Meistertitel im vergangenen Jahr konnte er einsacken, abseits dessen ist seine Bilanz aber schwach: 14 Siege, zwei Remis und zwölf Niederlagen.

Der 41-Jährige kritisierte zuletzt immer öfter die Kaderplanung und damit direkt und indirekt Sport-Geschäftsführer Parensen. Es scheint ein Kampf zu sein, den er nicht gewinnen konnte.

Die finalen Gespräche am Samstag zwischen Präsident Christian Jauk und Säumel um die gemeinsame Zukunft nahmen wohl kein gutes Ende für den Trainer. Bereits zuvor berichtete der "ORF" Sturm Graz hält an Parensen fest.

Bedient sich Sturm bei Ried?

Dieser hat länger Vertrag, seine Entlassung wäre also auch teurer, und die bisher getätigten Transfers - Jusuf Gazibegovic und Gizo Mamageishvili - deuteten ebenfalls auf die weitergeführte Arbeit von Parensen hin.

Darüber hinaus soll der 39-Jährige auch schon länger nach einem neuen Trainer gesucht haben. Fündig wurde er noch nicht, aber er steht wohl knapp davor. SV Rieds Maximilian Senft (36) scheint einer der Wunschkandidaten zu sein, Treffen haben laut "ORF" auch schon stattgefunden.