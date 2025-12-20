Alles zu oe24VIP
Topklubs stehen Schlange: Salzburg-Star vor Absprung
Real Madrid?

Topklubs stehen Schlange: Salzburg-Star vor Absprung

20.12.25, 14:28
Die Salzburger Saison hat trotz Winterkrone bislang wenige Highlights zu bieten. Eine Duftmarke setzen konnte aber definitiv Kerim Alajbegovic. Im bosnischen TV bestätigte der 18-Jährige nun: Bayer Leverkusen wird die Rückkauf-Option ziehen, doch es könnte direkt weitergehen.

Erst im Sommer kam der 18-Jährige von Bayer Leverkusen nach Wals-Siezenheim, rund zwei Millionen Euro legten die Bullen auf den Tisch. Nun erwartet sie die bis zu vierfache Summe, denn die Rückkaufklausel der Werkself soll sich auf zwischen fünf und acht Millionen Euro belaufen.

Und die Deutschen werden sie ziehen, meinte zumindest Alajbegovic. Zum bosnischen TV-Sender "Face TV" meinte der Stürmer: "Ich bleibe bis zum Sommer in Salzburg. Leverkusen wird die Klausel in meinem Vertrag ganz sicher aktivieren. Sie werden mich verpflichten."

Alajbegovic wünscht sich Real oder Barca

Ob er dort aber bleibt, weiß auch er nicht: "Ich weiß nicht, ob sie mich danach weiterverkaufen werden." Und wohin soll es gehen, einen Fall kann der 18-Jährige zumindest ausschließen: "Leverkusen wird mich niemals innerhalb der deutschen Bundesliga verkaufen. Die Frage ist, ob man mich nach Spanien, Italien, England verkauft."

Eine Wunsch-Destination hat der in Köln geborene Bosnier im Sinn: "Real Madrid", aber auch wenn es "Barcelona wäre, hätte ich kein Problem. Ein fantastischer Klub, das höchste Niveau der Welt."

Trotz vorzeitiger Verlängerung des Vertrags bis 2029 scheint ein Verbleib bei Red Bull Salzburg nahezu ausgeschlossen. Noch ist die Saison aber lange.

