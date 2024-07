Mann (41) lebt in seinem Auto und ist glücklicher denn je

Maciej Bober hat eine mutige Entscheidung getroffen und führt seitdem ein ungewöhnliches Leben.

Er hat seine Wohnung aufgegeben und wohnt nun in seinem Auto, einem Fiat 500. Trotz der Herausforderungen fühlt sich der 41-Jährige freier und glücklicher als je zuvor.

Ein neues Leben im Auto

Maciej Bober hat sein Leben grundlegend verändert und wohnt nun in seinem Auto. Seine gesamte Habe bewahrt er im Kofferraum auf und nutzt ein Fitnessstudio zum Duschen. Laut der britischen Zeitung „Mirror“ fühlt sich der 41-Jährige „glücklicher und weniger gestresst als je zuvor“.

Von der Wohngemeinschaft zur mobilen Freiheit

Zuvor lebte Bober in der englischen Stadt Northampton in einer Wohngemeinschaft. Dort wollte er jedoch nicht mehr bleiben. Zudem musste er seine Wohnung verlassen. „Mirror“ zitiert ihn: „Ich dachte 'perfekt, ich packe meine Sachen und gehe'.“ In der Nacht des 1. Juli 2023 fuhr der 41-Jährige in die Stadt Penzance (England) und lebte dort sechs Monate auf verschiedenen Campingplätzen. Mittlerweile ist sein Fiat 500 sein Zuhause. „Das Leben in meinem Auto gibt mir das Gefühl, frei zu sein – und für mich ist Freiheit das Wichtigste“, sagte Bober laut „Mirror“.

Alltag und Zukunftspläne

Der Mann arbeitet als UberEats-Fahrer. Seine Ausgaben beschränken sich auf die Autoversicherung, Lebensmittel und eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Bober weiß auch schon, wohin es als Nächstes gehen soll: nach Glastonbury (England).

Rentnerpaar lebt im Wohnwagen und liebt es

Auch ein britisches Paar musste seine Wohnung verlassen. Sie investierten in einen Wohnwagen und leben nun dort, wie auf YouTube zu sehen ist. Nun müssen sie nie wieder Zwangsräumungen fürchten und sparen sogar Kosten. Ivan und seine Partnerin sind sehr zufrieden mit ihrer neuen Wohnsituation. Ivan sagt: „Das Leben im Wohnwagen haben wir uns nicht ausgesucht, aber wir lieben es jetzt.“ Der Wohnwagen ist mit einer Küche, einem Wohnzimmer und einem Badezimmer ausgestattet.