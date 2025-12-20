Nach Schock: Ex-Salzburger kehrt Fußball den Rücken

Schock in der deutschen Bundesliga: Ex-Salzburger Kevin Kampl, der seit 2017 die Schuhe für RB Leipzig schnürt, löst mit sofortiger Wirkung seinen Vertrag auf. Grund ist ein Todesfall.

Denn Ende Oktober verstarb sein älterer Bruder Seki (51) aus dem Nichts, seither ist der im deutschen Solingen geborene Slowene natürlich in großer Trauer.

Weil der Fußball damit schnell in den Hintergrund rückt, sollen Leipzig und der 35-Jährige laut "Bild" im beidseitigen Einvernehmen den Vertrag auflösen, damit Kampl näher bei seiner Familie in Solingen sein kann.

Karriereende oder nicht?

"Mein großer Bruder! Du warst mein bester Freund. Der beste Bruder, Sohn, Vater und Onkel, den man sich im Leben wünschen konnte. Ohne Dich wird es niemals mehr sein, wie es einmal war", postete Kampl nach dem Todesfall auf Instagram.

Ob es sich dabei schon um ein Karriereende handelt, hat Kampl wohl selbst noch nicht entschieden. Laut "Bild" könnte er im Sommer neu durchstarten, noch hat diese Entscheidung aber wohl nicht viel Relevanz.