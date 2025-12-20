Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. Bundesliga
Nach Schock: Ex-Salzburger kehrt Fußball den Rücken
© getty

Todesfall

Nach Schock: Ex-Salzburger kehrt Fußball den Rücken

20.12.25, 10:33
Teilen

Schock in der deutschen Bundesliga: Ex-Salzburger Kevin Kampl, der seit 2017 die Schuhe für RB Leipzig schnürt, löst mit sofortiger Wirkung seinen Vertrag auf. Grund ist ein Todesfall.

Denn Ende Oktober verstarb sein älterer Bruder Seki (51) aus dem Nichts, seither ist der im deutschen Solingen geborene Slowene natürlich in großer Trauer.

Weil der Fußball damit schnell in den Hintergrund rückt, sollen Leipzig und der 35-Jährige laut "Bild" im beidseitigen Einvernehmen den Vertrag auflösen, damit Kampl näher bei seiner Familie in Solingen sein kann.

Karriereende oder nicht?

"Mein großer Bruder! Du warst mein bester Freund. Der beste Bruder, Sohn, Vater und Onkel, den man sich im Leben wünschen konnte. Ohne Dich wird es niemals mehr sein, wie es einmal war", postete Kampl nach dem Todesfall auf Instagram.

Ob es sich dabei schon um ein Karriereende handelt, hat Kampl wohl selbst noch nicht entschieden. Laut "Bild" könnte er im Sommer neu durchstarten, noch hat diese Entscheidung aber wohl nicht viel Relevanz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden