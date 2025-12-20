Knalleffekt um Pep Guardiola: ER soll sein Nachfolger werden

Pep Guardiola könnte nach der Saison 2025/26 Manchester City verlassen. Der Trainer hat dem Klub bereits seinen Wunsch nach einem Nachfolger mitgeteilt.

Pep Guardiola, der seit 2016 als Trainer von Manchester City tätig ist, könnte am Ende der Saison 2025/26 seine erfolgreiche Ära beim englischen Meister beenden.

Der Spanier, der City zu sechs Premier-League-Titeln und einer UEFA Champions League geführt hat, unterschrieb im November 2024 einen Zweijahresvertrag, doch Berichten zufolge plant er, nach dieser Saison zurückzutreten.

Guardiolas mögliche Nachfolger

Laut David Ornstein von The Athletic hat Guardiola Manchester City bereits darüber informiert, dass er einen neuen Spitzentrainer als Nachfolger wünscht. Der 60-jährige Trainer soll dem Verein dabei auch Empfehlungen ausgesprochen haben, wobei Enzo Maresca, der derzeit Chelsea trainiert, als einer der Kandidaten ins Spiel gebracht wird.

Die schlimmsten 48 Stunden seiner Karriere

Maresca hat eine enge Verbindung zu Manchester City, da er zwischen 2020 und 2023 in verschiedenen Funktionen für den Verein tätig war – zunächst als Jugendtrainer, dann als Assistent in der ersten Mannschaft, bevor er 2023 zu Leicester City und später zu Chelsea wechselte.

Mit Chelsea gewann Maresca in der vergangenen Saison die Conference League und die Club-Weltmeisterschaft. Trotz seiner Erfolge äußerte der Italiener zuletzt Unzufriedenheit, nachdem er in einer Pressekonferenz nach einem 2:0-Sieg gegen Everton erklärte, die schlimmsten 48 Stunden seiner Karriere an der Stamford Bridge erlebt zu haben.

Andere mögliche Kandidaten

Der Bericht aus The Athletic betont jedoch, dass Maresca nicht der einzige Anwärter auf die Nachfolge von Guardiola ist. Ein weiterer prominenter Name, der immer wieder in den Gesprächen auftaucht, ist der ehemalige City-Kapitän und derzeitige Bayern-München-Trainer Vincent Kompany. Guardiola selbst hat bereits 2023 angedeutet, dass er sich gut vorstellen kann, dass Kompany eines Tages City als Cheftrainer übernehmen wird.

Kompany, der in seiner aktiven Zeit 360 Spiele für City bestritt und als Kapitän zwölf große Titel gewann, ist aktuell bei Bayern unter Vertrag und hat mit dem Klub 2024 die Bundesliga gewonnen. Ob der Belgier, der bis 2029 an Bayern gebunden ist, bereit wäre, den deutschen Rekordmeister zu verlassen, um seine Karriere bei City fortzusetzen, ist jedoch unklar. Kompany betonte kürzlich, dass sein Fokus zu 100 % auf Bayern liegt und er keinerlei Gedanken an andere Teams habe.

Guardiolas Zukunft

Guardiola selbst äußerte sich zu seiner möglichen Nachfolge mit den Worten, dass er die Entscheidung über seine Zukunft nach der Saison treffen werde. Ein endgültiger Abschied nach der Saison 2025/26 scheint jedoch immer wahrscheinlicher, da der Trainer nach neun Jahren bei City möglicherweise eine neue Herausforderung suchen möchte.