Abfahrtsrodeo in Beaver Creek: Kriechmayr Fünfter bei Odermatt-Show

Der Schweizer Überflieger Marco Odermatt triumphierte beim Abfahrts-Auftakt in Beaver Creek vor Local Hero Ryan Cochran-Siegle (USA/+0,30) und Adrian Sejersted (NOR/+0,69). Vincent Kriechmayr lag nach 31 Läufern als bester Österreicher auf Platz 5 (+0,87).

Nach Siegen in Sölden (RTL) und beim Super-G-Auftakt in Copper Mountain fiel Odermatt als Topfavorit im Copper-RTL aus, um am Donnerstag eindrucksvoll zurückzuschlagen. Auf der um 15 Sekunden verkürzten ersten Saison-Abfahrt blieb der Weltcup-Dominator der vergangenen Jahre in 1:29,84 Minuten als einziger Läufer unter 1:30.

Damit hat Odermatt nach drei Super-G-Siegen auf der berühmten Raubvogel-Strecke endlich einen Sieg in der Königsdisziplin. "Zweimal durfte ich knapp Zweiter werden, deswegen bin ich schon sehr zufrieden", so Odermatt im ORF-Interview. "Das war schon sehr gut. Am Steilhang hatte ich alles im Griff. Da ist es wichtig, dass der Steilhang nicht mit dir fährt."

Mitfavorit Kriechmayr ärgerte sich über seine verpasste Chance: "Im Steilen und im Linksschwung bin ich zu viel herumgerutscht ..."

Eichberger über Odermatt-Ritt: "Da braucht's Eier ..."

Zufrieden mit Platz 7 hingegen war Stefan Eichberger: "Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ein guter Start in die Abfahrtssaison ist so wichtig. Es ist mir wirklich eine gute Fahrt gelungen." Vor dem Start hatte sich der Steirer Odermatts Siegerritt angesehen: "Da hab ich gewusst: Da braucht's Eier. So wie der es runtergetreten hat, das war nicht normal ..."

Gelegenheit zur Revanche gibt's am Freitag (19.15 Uhr/ORF live) im Super-G.

Auch da ist Odermatt Topfavorit. "Dass ich schon jetzt Siege in allen meinen Disziplinen (RTL, Super-G, Abfahrt, d. Red.) hab, zeigt, dass wieder alles passt", so der 28-jährige zufrieden. Kriechmayr und Co. werden alles daran setzen, die Super-Speedserie des Schweizers zu durchbrechen.