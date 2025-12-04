TV-Wirbel um WM-Auslosung: ORF zittert vor Wetter-Chaos

Erstmals nach 28 Jahren ist Österreichs Fußball-Nationalteam am Freitag Teilnehmer bei einer WM-Auslosung, doch der ORF wird den wichtigen Moment wohl verpassen.
Am Freitag (ab 18 Uhr im oe24-LIVETICKER) wird im Kennedy Center von Washington die Auslosung zur Mega-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada stattfinden. Viele Details sind bislang geheim, allerdings dürften die Zuseher vor dem TV eine bombastische Show erwarten.
Der genaue Ablauf der Show ist noch nicht bekannt, klar ist nur, dass US-Präsident Donald Trump vor Ort sein wird. Heidi Klum und Comedy-Star Kevin Hart führen durch die Show. Der ORF überträgt die Ermittlung unserer WM-Gegner ab 17.30 Uhr live, allerdings ohne Kult-Moderator Rainer Pariasek.
Mega-VIPs wie Tom Brady oder Nicole Scherzinger werden in der US-Hauptstadt ebenso erwartet, wie ein Auftritt von Trumps Lieblingsband Village People ("YMCA"). Selbst die achtköpfige ÖFB-Delegation kennt den genauen Ablauf noch nicht, erwartet allerdings, dass vor allem der Show-Teil lange dauern wird.
Zittern vor Wetter-Chaos
Vorerst konnten die Verantwortlichen beim ORF aufatmen. Denn ursprünglich war der Plan, dass man um 19 Uhr nach Beaver Creek schaltet, wo Pariasek beim Ski-Weltcup die erste Saison-Abfahrt ankündigen wird. Allerdings wurde das Rennen auf Donnerstag aus Wetter-Sorge vorverlegt. Dennoch zittert man am Küniglberg vor dem US-Wetter in den Rocky Mountains. Denn wenn das Rennen am Donnerstag nicht stattfinden kann, müsste man zum Ursprungsplan zurückkehren und am Freitag ab 19 Uhr, etwa wenn der Show-Teil vorbei ist und die Gruppengegner ermittelt werden, von der Gala zu den Speed-Stars schalten.
Auf der ORF-Streaming-Plattform ORFOn würde die Auslosung weiterhin zu sehen sein. Anders als bei uns haben unsere Nachbarländer mehr WM-Erfahrung. Das ZDF in Deutschland hat die Übertragung bis 20.15 Uhr eingeplant. Der Schweizer Rundfunk SRF hat die Auslosung sogar auf einen anderen Sender gelegt. Während die WM-Töpfe auf SRF Info gezogen werden, jagen die Speed-Stars im Ski-Weltcup auf SRF 2 die legendäre "Birds of Prey" hinunter.
Der zweite heimische WM-Sender, ServusTV verzichtet überhaupt darauf, die Auslosung zu zeigen. Dort wird die Gala nur auf der Streaming-Plattform ServusOn gezeigt.