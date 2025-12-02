Geleakt! Das soll Österreichs WM-Wäsche sein

Platzt rechtzeitig vor dem Christkind die ÖFB-Trikot-Bombe? Das Insider-Portal "Opaleak" will herausgefunden haben, in welchen Dressen sich Marko Arnautović & Co. in Nordamerika erstmals seit 28 Jahren wieder auf der WM-Bühne präsentieren werden.

Die ÖFB-Fans sind heiß auf die WM – und sitzen sprichwörtlich auf glühenden Kohlen. In nur 191 Tagen fällt in Nordamerika (11. Juni bis 19. Juli) der Startschuss, doch das neue WM-Trikot ließ bislang auf sich warten. Bis jetzt! Denn das bestens vernetzte Insider-Portal Opaleak will bereits wissen, in welcher „Wäsch’“ die Rangnick-Elf erstmals seit 1998 wieder auf der ganz großen Weltfußball-Bühne auftreten wird.

ÖFB in Schwarz-Rot?

Laut Leak setzt Puma auf einen echten Hingucker: ein kräftig rotes Trikot, dazu ein schwarzer Kragen und – als echte Sensation – schwarze Ärmel. Verziert werden sie zudem mit rot-weiß-roten Flaggenbündchen. Auch Footy Headlines, die im Vorjahr schon das EM-Trikot korrekt vorausgesagt hatten, bestätigt das Design.

Damit würde Puma in der österreichischen Trikotgeschichte ein neues Kapitel aufschlagen: Noch nie zuvor lief eine ÖFB-Auswahl bei einer WM mit schwarzen Ärmeln auf. Der Rumpf bleibt klassisch Rot, Logos in Weiß, Applikationen in Schwarz – ein mutiger Mix. Auf der Rückseite prangt der stolze Slogan „Immer wieder Österreich“.

Blick richtet sich auf Auslosung

Die Preise haben es ebenfalls in sich: 100 Euro für die Replica-Version, 140 Euro für das Authentic-Trikot. Der vietnamesische Trikot-Guru Chuyen Ao Dau setzt sogar noch einen drauf und zeigt ÖFB-Kapitän David Alaba bereits in der vermeintlichen WM-Wäsche – ein Vorgeschmack, der die Fans jetzt schon elektrisiert.

© Chuyen Ao Dau

Doch vevor der ÖFB die WM-Wäsche offiziell präsentiert, richtet sich der Blick am Freitag (18 Uhr/live auf ORF 1 & Sky) auf die WM-Auslosung in Washington. Rangnick reist mit der ganzen Chefetage an. Österreich wird dabei aus Topf 2 gezogen und darf damit auf eine etwas leichtere Gruppe hoffen.