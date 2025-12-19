Hammer-Gerücht: Manchester oder Madrid, Hauptsache Alonso

Die Zukunft von Xabi Alonso sorgt weiter für Bewegung auf dem europäischen Trainermarkt. Der 44-jährige Spanier, zuletzt bei Real Madrid zunehmend unter Druck, wird nun auch mit Manchester City in Verbindung gebracht.

Sollte es beim englischen Serienmeister zu einem Umbruch kommen, gilt Alonso laut Berichten als möglicher Kandidat für die Nachfolge von Pep Guardiola.

Wie der X/Twitter-Kanal "Indykaila News" schreibt, steht Alonso auf einer internen Shortlist der City-Verantwortlichen. Guardiola selbst soll demnach ein Befürworter seines Landsmannes sein. Immerhin ist der Katalane ein Fan von Alonso, er wollte ihn schon einst zum FC Barcelona holen und bei den Bayern trafen sich die beiden schlussendlich dann auch.

Guardiola bei City bald vor dem Aus

Hintergrund sind anhaltende Spekulationen über ein mögliches Ende der Ära Guardiola. Das Fachportal „The Athletic“ berichtete zuletzt, dass sich die Anzeichen für einen Abschied des Startrainers im kommenden Sommer verdichten. Eine Entscheidung sei zwar noch nicht gefallen, intern werde jedoch bereits für die Zeit danach geplant.

Neben Alonso werden weitere Namen gehandelt. Besonders Enzo Maresca, aktuell beim FC Chelsea tätig und früher Jugend- sowie Co-Trainer bei City, soll weiterhin hohes Ansehen genießen. Auch Vincent Kompany, heute Cheftrainer des FC Bayern und früherer Kapitän der Skyblues, wird seit Längerem als Option genannt.

Alonsos Zukunft bleibt offen

Für Alonso selbst ist die Lage komplex. Seine weitere Perspektive hängt zunächst von seiner Position bei Real Madrid ab. Parallel kursieren auch Gerüchte über ein mögliches Engagement beim FC Liverpool, wo Arne Slot nach einem schwierigen Saisonstart unter Druck geraten ist. Alonso, einst selbst Spieler der Reds, wird dort als möglicher Nachfolger gehandelt.

Ob Real, Liverpool oder Manchester City – noch ist nichts entschieden. Klar ist nur: Der Name Xabi Alonso bleibt einer der zentralen Faktoren auf dem internationalen Trainermarkt.