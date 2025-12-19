FC Bayern jagt unglücklichen Premier-League-Superstar

Das Wintertransferfenster kommt näher und die Zukunft von Leon Goretzka beim FC Bayern ist noch immer offen. Sein Platz im Mittelfeld könnte aber umgehend besetzt werden, denn ein Premier-League-Superstar ist unglücklich und wird mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.

Bei Goretzka ist gar ein Wechsel im Winter möglich, sein Vertrag läuft im Sommer aus und eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich. Daher könnte der 30-Jährige vorzeitig verkauft werden.

Ins Auge fassen die Verantwortlichen laut "Talksport" niemand anderen als Manchester Uniteds jahrelange Lebensversicherung Bruno Fernandes. Schon im Sommer wollte der Verein den Portugiesen verkaufen, um notwendiges Geld in die Kassen zu spülen.

"Tut mir sehr weh"

Das macht den 31-Jährigen natürlich alles andere als glücklich. Zuletzt machte er seinen Gefühlen im Interview auch Luft. "United wollte, dass ich letzten Sommer gehe, das habe ich im Kopf. Das tut mir sehr weh. Mehr als weh, es macht mich traurig, denn ich bin ein Spieler, an dem es nichts zu kritisieren gibt. Ich bin immer verfügbar, ich spiele immer, egal ob in guten oder schlechten Zeiten", so Fernandes zu "Canal11".

Ein Wechsel im Sommer scheint zwar realistischer, doch mit einem Verkauf von Goretzka könnte das Gerücht Fahrt aufnehmen. Fernandes kostete United 2020 65 Mio. Euro und hat noch Vertrag bis 2027 (+ Option).