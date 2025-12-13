Alles zu oe24VIP
Helene Fischer in "Klein gegen Groß"
© ORF/NDR/Thorsten Jander

Musikstar

So schwärmt Helene Fischer von Weihnachten

13.12.25, 16:12
Teilen

Musikstar Helene Fischer ("Atemlos") kann trotz ihrer großen Bekanntheit mitunter unbehelligt Weihnachtsmärkte besuchen.  

"Mit Umsicht und dem richtigen Timing" gebe es dafür eine Chance, sagte die 41-Jährige der "Kölnischen Rundschau".

"Tradition und Leichtigkeit" 

Über Weihnachtsmärkte äußerte sie sich überdies positiv. Sie seien für sie eine Mischung aus "Tradition und Leichtigkeit", sagte Fischer.

So schwärmt Helene Fischer von Weihnachten
© zeidler

"Bühnen des Lebens"

"Weihnachtsmärkte sind wie kleine Bühnen des Lebens. Es gibt den Trubel, den Lärm, die Lichter – und gleichzeitig diese stillen Augenblicke: ein Lachen, ein vertrauter Duft, ein unerwarteter Moment der Freude", sagte sie.

Geburt ihrer zweiten Tochter 

"Es kommt sehr darauf an, wo man hinschaut." Die Sängerin zählt zu Deutschlands größten Musikstars. Im Sommer hat sie die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich gemacht. Im Jahr 2026 will sie auf eine große Open-Air-Tour gehen.

