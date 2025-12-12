NEOS kochen in der Emmausgemeinschaft St. Pölten auf

In der Küche der Emmausgemeinschaft hat das NEOS-Team im Rahmen einer Aktion gemeinsam gekocht, gebacken und unterstützt.

Mit dabei waren auch NEOS-Landesparteivorsitzende Indra Collini sowie der St. Pöltner NEOS-Spitzenkandidat Bernd Pinzer. "Unser Team engagiert sich jedes Jahr für einen guten Zweck. Nach Einsätzen bei der Caritas und dem Sozialmarkt freut es mich besonders, dass wir diesmal die Emmausgemeinschaft unterstützen durften“, so Pinzer. Gemeinsam mit seinem Team hat er hunderte Eier aufgeschlagen, Schnitzel und Schwarzwurzeln paniert, Suppe gekocht und Kuchen gebacken. Bis Mittag sind rund 150 Portionen für Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnheims sowie für die Beschäftigten der Werkstätten gekocht worden.

Handlungsbedarf bei Notschlafstelle

Im Zuge des Einsatzes hat das NEOS-Team den gesamten Arbeitsablauf der Kochwerkstätte kennengelernt – von der Menüplanung über die Vorbereitung bis zur Essensausgabe. Der Besuch habe einen unmittelbaren Einblick in die wertvolle soziale Arbeit geboten, die die Emmausgemeinschaft täglich leistet. Gleichzeitig betont Pinzer, wie wichtig ein starkes, dauerhaftes zivilgesellschaftliches Engagement ist. "Freiwilligenarbeit, egal ob in einer karitativen Einrichtung oder bei einem Verein, darf sich nicht nur auf die Vorweihnachtszeit beschränken, sondern braucht auch Einsatz an allen 364 Tagen im Jahr.“ Zugleich müsse – gerade in Zeiten knapper Budgets – sichergestellt sein, dass niemand zurückgelassen werde. Besonders beim Thema Obdachlosigkeit zeige sich in St. Pölten dringender Handlungsbedarf: "Angesichts des hohen Leerstands ist es für mich völlig unverständlich, dass es lediglich eine einzige Notschlafstelle für Menschen ohne Obdach gibt.“

Emmausgemeinschaft freut sich über Zeitspenden

Die Emmausgemeinschaft unterstützt an neun Standorten in St. Pölten Menschen in Krisensituationen. Freiwillige Mitarbeit ist hierfür eine tragende Säule. Deshalb werden immer wieder Menschen gesucht, die ihre Zeit für Freiwilligenarbeit spenden.