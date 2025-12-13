Alles zu oe24VIP
alkohol auto
© Getty Images

Rausch ausschlafen

Alko-Lenker schlief mitten auf Bundesstraße in Auto

13.12.25, 15:53
Mitten auf der Katschberg Bundesstraße (B99) hat in seinem Auto bei laufendem Motor in Obertauern im Pongau ein Alkolenker seinen Rausch ausgeschlafen. 

Eine Polizeistreife wurde in der Nacht auf Samstag auf den Wagen mit dem schlummernden 50-jährigen Schweizer am Steuer aufmerksam.

Ein Alkotest ergab 1,62 Promille. Der Mann musste den Führerschein abgeben und Anzeige wurde erstattet. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

