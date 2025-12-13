Alles zu oe24VIP
Unfall St. Peter im Sulmtal
© FF St. Peter im Sulmtal

Auf Bundesstraße

Frontal gegen Lkw: Junger Steirer stirbt bei Horror-Crash

13.12.25, 09:27
Teilen

Der 25-Jährige war auf andere Straßenseite geraten und in entgegenkommendes Schwerfahrzeug geprallt  

Ein junger steirischer Pkw-Lenker ist am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B74 im Südwesten des Landes getötet worden. Dies teilte die Landespolizeidirektion mit. Der 25-Jährige aus dem weststeirischen Bezirk Deutschlandsberg war auf die Gegenfahrbahn geraten und dort in einen slowenischen Lkw geprallt.

Unfall St. Peter im Sulmtal
© FF St. Peter im Sulmtal

Alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt konnten dem Mann nicht mehr helfen. Der 25-Jährige verstarb noch an Ort und Stelle. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.

Unfall St. Peter im Sulmtal
© FF St. Peter im Sulmtal

Der Unfall passierte bei St. Peter im Sulmtal gegen 11.00 Uhr, als der junge Mann vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn der Sulmtal Bundesstraße geriet.

Unfall St. Peter im Sulmtal
© FF St. Peter im Sulmtal

Der Lkw-Lenker aus Slowenien versuchte noch auszuweichen, konnte die Frontalkollision aber nicht mehr verhindern. Der Lastwagen des 45-Jährigen rutschte dabei in den Straßengraben. Der Wagen des 25-Jährigen kam stark beschädigt in einem gegenüberliegenden Wiesenstück zu stehen. Die B74 war einige Stunden gesperrt. Ein Alkotest mit dem Slowenen verlief negativ.

