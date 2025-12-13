Frontal gegen Lkw: Junger Steirer stirbt bei Horror-Crash

Der 25-Jährige war auf andere Straßenseite geraten und in entgegenkommendes Schwerfahrzeug geprallt

Ein junger steirischer Pkw-Lenker ist am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B74 im Südwesten des Landes getötet worden. Dies teilte die Landespolizeidirektion mit. Der 25-Jährige aus dem weststeirischen Bezirk Deutschlandsberg war auf die Gegenfahrbahn geraten und dort in einen slowenischen Lkw geprallt.

© FF St. Peter im Sulmtal

Alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt konnten dem Mann nicht mehr helfen. Der 25-Jährige verstarb noch an Ort und Stelle. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.

© FF St. Peter im Sulmtal

Der Unfall passierte bei St. Peter im Sulmtal gegen 11.00 Uhr, als der junge Mann vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn der Sulmtal Bundesstraße geriet.

© FF St. Peter im Sulmtal

Der Lkw-Lenker aus Slowenien versuchte noch auszuweichen, konnte die Frontalkollision aber nicht mehr verhindern. Der Lastwagen des 45-Jährigen rutschte dabei in den Straßengraben. Der Wagen des 25-Jährigen kam stark beschädigt in einem gegenüberliegenden Wiesenstück zu stehen. Die B74 war einige Stunden gesperrt. Ein Alkotest mit dem Slowenen verlief negativ.