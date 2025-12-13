Grasser: Sein neuer ›Luxus-Hausarrest‹ in Kitz statt Knast

Dank Fußfessel zieht der Ex-Finanzminister im Jänner aus der kargen „Ziegelstadel“-Zelle in den feudalen Unterhirzinger Hof.

Nach drei Monaten Wartezeit kam für Karl-Heinz Grasser am Donnerstag die erlösende Meldung seines derzeitigen Aufenthaltsorts: Die Haftanstalt – die JA Innsbruck – genehmigte ihm die am 1. September beantragte Fußfessel.

© oe24

© dpa

Einziger Wermutstropfen: Erst im Jänner darf Grasser damit endlich nach Hause – kann also Weihnachten und Silvester noch nicht mit seiner Familie feiern. Dennoch: Seine neue Unterkunft ist das krasse Gegenteil zu seiner kargen Einzelzelle im sogenannten „Ziegel­stadel“.

Hier logierte er, seitdem er im März rechtskräftig in der BUWOG-Causa (nach 8 Jahren Prozess) zu vier Jahren Haft verurteilt wurde – auf 9 Quadratmetern. Dazu gab es eine Stunde Hofgang, den Grasser gerne nützte und sogar mit seinen Gefängnis-Kollegen Fußball spielte, sowie einen Job. Im sogenannten Expedit gab er Wäsche aus. War aber laut Haftinsassen „sehr nett“.

© APA

© APA / Archivbild

Luxus-Chalet mit 3.000 Quadratmetern Grund

Ab Jänner übersiedelt er in den sogenannten elektronisch überwachten Hausarrest. Neuer, alter Wohnort ist dann der feudale Unterhirzinger Hof seiner Ehefrau, Swarovski-Millionen-Erbin Fiona Pacifico-Grasser. Sie erstand das urige Chalet samt 3.000 Quadratmeter Grundstück für stolze 11,8 Millionen Euro und ließ es gleich aufwendig renovieren.

© API (c) Michael Tinnefeld

Doch ganz so wie vor der Verurteilung wird Grassers Leben – er soll sich von seinem Darmverschluss samt Not-Operation gut erholt haben – nicht mehr sein. Nur ein gewisser Bereich darf von ihm betreten werden. Der Radius für seine Bewegungsfreiheit wird streng überwacht – überschreitet er ihn, wird die Polizei alarmiert. Bei Verstößen droht wieder Gefängnis.

Allerdings kann er angemeldete Geschäftstermine oder Besuche machen und so doch die Alpen-Idylle genießen. Auf jeden Fall ist er wieder im Kreise seiner Liebsten – Tochter Tara sowie Fionas Hunde und Katzen.