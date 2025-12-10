Liebes-Comeback und Hochzeit in Kitzbühel – DAS sagt Marcus Höfls Sohn dazu

Der Ex-Mann von Maria Riesch wagt einen zweiten Anlauf mit seiner Ex Marion Popp. Die beiden werden demnächst sogar heiraten. Im Gespräch mit Gala verrät der Wahl-Österreicher, was diesmal anders sein soll.

Was wie ein modernes Wintermärchen klingt, ist für Sportmanager Marcus Höfl, 51, und die 50-jährige Marion Popp Realität geworden: Nach einer langen Phase der Trennung (16 Jahre) haben die beiden wieder zueinandergefunden – und planen nun sogar die Hochzeit. Gegenüber Gala sprechen sie offen darüber, warum ihr zweiter Anlauf diesmal von Dauer sein soll.

Mehr lesen:

Höfl bringt es im Interview auf den Punkt: "Früher waren wir unerfahrener und hatten sicher auch unterschiedliche Prioritäten, aber heute steht für uns beide die Familie an erster Stelle. Manchmal merkt man sowas erst, wenn man große Schicksalsschläge erlebt."

Ein schweres Jahr bringt sie wieder zusammen

Für Höfl war 2024 ein Jahr voller emotionaler Belastungen. Sein Vater erkrankte Ende des Jahres an Krebs und verstarb schließlich im Februar. In dieser schwierigen Phase stand ihm Marion Popp zur Seite. Die beiden verbrachten viel Zeit miteinander, während sie selbst gerade eine Trennung hinter sich hatte. Höfl beschreibt diese Zeit so: "Das war eine wahnsinnig schwere Zeit für mich. Marion, die gerade getrennt war, hat mich sehr unterstützt. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, und dann haben wir irgendwann gemerkt: Da ist noch viel Zuneigung und Liebe."

Auch ein starkes familiäres Band verbindet die beiden: Ihr gemeinsamer 19-jähriger Sohn. "Luca ist überglücklich."

Entschluss in New York – Hochzeit in Kitzbühel

Wie das Paar erzählt, war rasch klar, dass es diesmal keine halben Sachen geben soll. Der Entschluss zur Hochzeit fiel während eines Aufenthalts in New York – ein Ort, an den beide viele neue Pläne knüpfen. "Wenn wir jetzt noch mal zusammenkommen, dann machen wir es richtig – und das haben wir gemeinsam in New York beschlossen."

Trotz der neuen transatlantischen Perspektiven bleibt auch Österreich ein zentraler Fixpunkt in ihrem Leben. Kitzbühel, wo sie seit Jahren einen Großteil ihrer Zeit verbringen, soll der Ort ihrer Hochzeit werden – und das bereits zum Jahresende. Für Höfl und Popp ein logischer Schritt: "Das war für uns beide sofort klar. Kitzbühel ist unsere Wahlheimat, der Ort, mit dem wir so viele gemeinsame Erinnerungen verbinden. Und der Platz, an dem besonders zu Silvester die meisten unserer Freunde sind."