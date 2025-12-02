EU-Kommission stellt Pläne für Beschaffung Seltener Erden vor

Die EU-Kommission stellt am Mittwoch ihre Pläne für eine zuverlässigere Beschaffung Seltener Erden für die europäische Industrie vor.

EU-Industriekommissar Stéphane Séjourné will die EU damit unabhängiger von China machen, das einen Großteil der weltweiten Produkten und Verarbeitung Seltener Erden kontrolliert. Er hatte Peking in der vergangenen Woche "Erpressung" in diesem Zusammenhang vorgeworfen.

Séjourné hat bereits angekündigt, dass die EU-Länder nach seiner Vorstellung künftig gemeinsam Seltene Erden anschaffen sollen. Die Produktion und Weiterverarbeitung innerhalb der EU soll zusätzlich gefördert werden. Die Kommission setzt sich zudem für Partnerschaften mit anderen Staaten ein und hat in diesem Jahr unter anderem bereits ein Abkommen mit Indonesien geschlossen.