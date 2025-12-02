Alles zu oe24VIP
Im November

Inflation im Euroraum auf 2,2 Prozent gestiegen

02.12.25, 11:39
Österreich mit dritthöchster Inflationsrate in Eurozone - Höchste Teuerung in Estland (4,7 Prozent), niedrigste in Zypern (0,2 Prozent)

Die Inflation in der Eurozone stieg überraschend im November leicht an und verbleibt damit oberhalb der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB). Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Euroraum um durchschnittlich 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Österreich wies die dritthöchste Inflationsrate in der Eurozone auf.

Das Liniendiagramm zeigt die Entwicklung der Inflation in Österreich und der Eurozone von Mai 2024 bis November 2025. Im November 2025 liegt die Inflation in Österreich bei 4,1 Prozent und damit deutlich über dem Wert der Eurozone mit 2,2 Prozent. Quelle: Eurostat.

Für EU-Vergleiche verwendet Eurostat den harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI). Die höchsten HVPI-Inflationsraten verzeichneten im November Estland (4,7 Prozent), Kroatien (4,3 Prozent) und Österreich (4,1 Prozent), gefolgt von Lettland und der Slowakei (je 3,8 Prozent). Am niedrigsten fiel der Preisanstieg den Statistikern zufolge in Zypern (0,2 Prozent), Frankreich (0,8 Prozent) und Italien (1,1 Prozent) aus.

EZB visiert eine Inflationsrate von 2 Prozent an

Befragte Ökonomen hatten hingegen damit gerechnet, dass die Teuerung im November wie im Oktober bei 2,1 Prozent liegen würde. Die EZB strebt für die 20-Länder-Gemeinschaft eine Inflation von 2,0 Prozent an. Dieses Niveau erachtet sie als optimal für die Wirtschaft im Währungsraum.

Die EZB hält schon seit drei Sitzungen ihren Einlagesatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder bei der Notenbank erhalten, konstant bei 2,0 Prozent. Über den Einlagesatz steuert sie maßgeblich ihre Geldpolitik. Derzeit diskutieren die Euro-Wächter, ob noch weitere Lockerungsschritte erforderlich sind, da das Preiswachstum im nächsten Jahr Ökonomen zufolge voraussichtlich unter das Inflationsziel von zwei Prozent fallen wird. Die meisten Währungshüter argumentieren jedoch, dass keine Lockerungen erforderlich sind. Prognosen zeigten, dass die Inflation 2027 wieder auf das Zielniveau zurückkehren werde.

Nächste EZB-Zinssitzung am 18. Dezember

An den Finanzmärkten wird aktuell eine Zinssenkung der EZB bei der nächsten geldpolitischen Sitzung am 18. Dezember nur auf unter zwei Prozent taxiert. Auf dem Zinstreffen werden den Euro-Wächtern neue Inflations- und Konjunkturprognosen der Notenbank-Volkswirte vorliegen, die auch eine erste Schätzung für das Jahr 2028 enthalten. Diese vierteljährlichen Projektionen liefern dem EZB-Rat stets eine wichtige Orientierung für seine Zinsentscheidungen.

