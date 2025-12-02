Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz BLACK WEEK ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.100 aktien up +0.63% Andritz AG 61.55 aktien down -1.76% BAWAG Group AG 116.70 aktien up +0.52% CA Immobilien Anlagen AG 24.120 aktien down -0.66% CPI Europe AG 15.410 aktien down -0.58% DO & CO Aktiengesellschaft 188.60 aktien down -1.67% EVN AG 27.000 aktien down -0.18% Erste Group Bank AG 96.15 aktien up +2.29% Lenzing AG 23.900 aktien up +0.42% OMV AG 47.960 aktien down -1.15% Oesterreichische Post AG 30.500 aktien down -0.49% PORR AG 31.500 aktien down -0.16% Raiffeisen Bank Internat. AG 35.740 aktien equal +0% SBO AG 27.550 aktien down -2.3% STRABAG SE 77.30 aktien up +0.13% UNIQA Insurance Group AG 14.940 aktien up +0.4% VERBUND AG Kat. A 63.20 aktien down -0.55% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.700 aktien down -0.71% Wienerberger AG 29.740 aktien down -1% voestalpine AG 37.240 aktien down -1.32%
  1. oe24.at
  2. Business
Merz
© Getty

"Historisch"

Deutsche Wirtschaft kracht: Industrie-Boss schlägt Alarm

02.12.25, 11:13
Teilen

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) schlägt Alarm: Der Wirtschaftsstandort Deutschland befindet sich laut BDI-Präsident Peter Leibinger in einem dramatischen Tiefpunkt. 

In einem neuen Industriebericht prognostiziert der BDI für das Jahr 2025 einen Rückgang der Industrieproduktion um zwei Prozent.

Sollte diese Prognose zutreffen, würde dies das vierte Jahr in Folge eines Schrumpfens der deutschen Industrie bedeuten. Leibinger bezeichnet die aktuelle Situation als „strukturellen Abstieg“ und warnt, dass die Bundesregierung bisher nicht entschlossen genug reagiert.

Schlüsselpunkte der BDI-Analyse

Laut Leibinger befindet sich die deutsche Industrie in der tiefsten Krise seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Das Land erlebe einen „freien Fall“ und verliere kontinuierlich an Substanz.

Sektorale Belastungen:

  • Besonders betroffen sind die Chemieindustrie, der Maschinenbau und die Stahlindustrie. In der Chemieindustrie etwa ist die Auslastung der Anlagen auf nur noch 70 Prozent gefallen. Auch der Maschinenbau leidet unter den Herausforderungen, während die Stahlindustrie mit einer schwachen Nachfrage kämpft.

Sichtbare Erholung in der Bauindustrie:

  • Die Bauindustrie scheint sich, im Gegensatz zu anderen Bereichen, zu stabilisieren, was einen kleinen Hoffnungsschimmer darstellt.

Automobilindustrie als Ausnahme:

  • In der Autoindustrie erwartet der BDI zwar ein Produktionsplus und eine steigende Kapazitätsauslastung, jedoch gibt es gleichzeitig Beschäftigungsdruck. Das deutet darauf hin, dass die Branche zwar mehr produziert, aber nicht in gleichem Maße neue Arbeitsplätze schafft. 

Der mächtige Industrie-Boss will die Politik jetzt wachrütteln.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden