Millionen-Pleite: H & B Holding in Konkurs

Rund 70 Gläubiger und drei Beschäftigte betroffen - Geordnete Abwicklung geplant

Über die H & B Holding GmbH mit Sitz im niederösterreichischen Münchendorf (Bezirk Mödling) ist am Montag am Landesgericht Wiener Neustadt ein Konkursverfahren eröffnet worden. Die Verbindlichkeiten außerhalb des Unternehmensverbunds betragen laut KSV1870 und AKV rund 14,2 Mio. Euro. Circa 70 Gläubiger und drei Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen, teilten die Kreditschutzverbände am Dienstag in Aussendungen mit. Geplant ist eine geordnete Abwicklung.

Das Unternehmen fungierte als Besitzgesellschaft. Operativ tätig waren die Töchter - die Heavylog Transport & Logistik GmbH war vor allem im Geschäftsbereich Sonder- und Schwertransporte sowie Lagerung aktiv, die XL-Kranlogistik GmbH vermietete und servicierte Turmdrehkrane. Die wirtschaftliche Krise in den vergangenen Jahren hat den Angaben zufolge zur Insolvenz sämtlicher Gesellschaften der Firmengruppe geführt. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betragen laut AKV rund 6,7 Mio. Euro. Forderungen können bis 29. Jänner 2026 angemeldet werden, die Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für 12. Februar geplant.