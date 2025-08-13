Pleiteschock! Bekannte Holzbau-Firma zieht Holding mit in Konkurs

Nach Modulhausbauer DaxBox auch Mutter-Holding in Konkurs. Der Traum der Holzmodulhäuser ist geplatzt. Eine Sanierung ist nicht beabsichtigt.

Über das Vermögen der Daxberger Holding mit Sitz in Timelkam ist am Dienstag der Konkurs beim Landesgericht Wels eröffnet worden. Das 2022 gegründete Unternehmen ist Alleingesellschafterin der DaxBox GmbH, über die am 15. Juli das Konkursverfahren eröffnet wurde und die mittlerweile geschlossen ist. Betroffen sind 27 Gläubiger, 6,45 Mio. Passiva stehen 6 Mio. Aktiva, gebunden in Liegenschaften und Maschinenpark, gegenüber, berichtete der KSV1870 am Mittwoch.

Holzmodulhäuser

Die Holding wurde gegründet, weil drei Investoren in den damals aufstrebenden Markt für Holzmodulhäuser, die von DaxBox hergestellt wurden, eingestiegen sind. 2023 wurde eine neue Produktionshalle um 5,5 Mio. errichtet, um die Produktion nicht mehr an Subunternehmer vergeben zu müssen. Durch die schlechte Wirtschaftslage im Bau- und Immobiliensektor hätten sich Großprojekte verschoben beziehungsweise kam es zu Zahlungsausfällen und Zahlungsaufschüben und somit zur fehlenden Liquidität.

Die DaxBox zahlte als Mieterin der Gebäude und Maschinen nicht mehr, so konnte auch die Holding die Kredite bei den Banken nicht mehr bedienen und diese wurden fällig gestellt. Nun ist die Holding, die nicht operativ tätig ist, zahlungsunfähig. "Laut Angaben im Insolvenzantrag ist das Unternehmen bereit zur Schließung, eine Sanierung ist nicht beabsichtigt", berichtete Sonja Kierer vom KSV1870.